    國際

    美國機場驚魂！汽車直接衝進航廈嚇壞群眾 現場一片狼藉畫面曝光

    2026/01/24 13:22
    美國時間週五晚間，一輛轎車衝入密西根州底特律大都會機場（Detroit Metro Airport）航廈。（取自X）

    美國時間週五晚間，一輛轎車衝入密西根州底特律大都會機場（Detroit Metro Airport）航廈，現場一片狼藉。駕駛被強行帶離現場時，口中還不斷大聲嚷嚷著不知所云的話。

    綜合外媒報導，根據X上流出的影片，一名身穿美式足球底特律雄獅隊（Detroit Lions）球衣的男子，晚間7點30分左右，駕駛黑色轎車撞碎機場玻璃門衝入航廈，嚇壞正在工作的達美航空員工。

    男子衝撞後立刻下車高舉雙手，神情恍惚地說話，保安及機場人員立刻到場將他帶走，而男子被帶走時還歇斯底里地大叫。

    機場聲明指出，這位瘋狂駕駛撞上了售票櫃台，目前已經被拘留。

    官方指出，這起事故造成6人接受現場初步的治療，目前無傳出死亡、重傷報告。達美航空指出，有3名員工被碎玻璃擊中，已經由醫護人員檢查、治療，該事故並未影響航班。

    報導指出，現場顯示航廈入口有金屬路障，尚不清楚駕駛如何能衝撞玻璃門。當地警方已經對此展開調查。

    現場一片狼藉。（取自X）

