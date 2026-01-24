為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬克宏「墨鏡戰川普」爆紅！單副2.3萬賣到斷貨 母公司股價飆74％

    2026/01/24 12:48 編譯陳成良／綜合報導
    法國總統馬克宏配戴 Henry Jullien 墨鏡出席達沃斯論壇。受惠於「馬克宏效應」，該品牌單副售價約2.4萬元的墨鏡賣到斷貨，義大利母公司股價更在數日內暴漲74％。（美聯社）

    法國總統馬克宏配戴 Henry Jullien 墨鏡出席達沃斯論壇。受惠於「馬克宏效應」，該品牌單副售價約2.4萬元的墨鏡賣到斷貨，義大利母公司股價更在數日內暴漲74％。（美聯社）

    法國總統馬克宏在瑞士達沃斯（Davos）論壇的造型已演變成一場意外的金融風暴。他配戴的一副藍色反光飛行員墨鏡不僅成為全球焦點，更觸發了品牌官網當機與義大利母公司股價暴漲。儘管遭到美國總統川普公開調侃，這款墨鏡已成為2026年達沃斯會場中最受矚目的視覺符號。

    根據《美聯社》報導，馬克宏配戴的是法國品牌Henry Jullien生產的「Pacific S 01」型號。這副墨鏡零售價約659歐元（約新台幣2.4萬元），自馬克宏在講台上發表演說後，品牌官網因湧入驚人詢問量而陷入癱瘓。其義大利母公司 iVision Tech SpA 的股價更在數日內從1.51歐元飆升至2.63歐元，漲幅高達74％。

    造型背後有隱情 馬克宏戴墨鏡避「閃光燈」傷眼

    馬克宏在室內配戴墨鏡的舉動引發兩極評價，甚至被網民製成《捍衛戰士》風格的迷因。川普在演說中更直白開嗆：「那副漂亮的墨鏡，到底是出了什麼鬼事？」

    事實上，法方官員證實，總統右眼出現良性的健康問題。為了掩蓋眼部紅腫並維護公眾形象，馬克宏才決定在室內配戴墨鏡，並曾自嘲這是象徵決心的「虎之眼（L'oeil du tigre）」。雖然法方未公布具體診斷，但媒體普遍推測這可能屬常見的「結膜下出血」症狀。

    這場由眼部不適引發的時尚效應，發生在美歐關係極度緊繃之際。當時川普正針對格陵蘭併購案及貿易關稅向歐洲盟友施壓，使馬克宏選擇配戴「法國製造」的飛行員墨鏡而非美系品牌，被部分輿論解讀為具有強硬且具備控制力的象徵。

    iVision Tech 執行長法齊爾（Stefano Fulchir）向美聯社表示，這是金錢買不到的宣傳奇蹟，過去一週公司全員僅能每天睡眠4小時以因應暴增的需求。隨著2026年達沃斯論壇進入尾聲，這款「2.3萬墨鏡」已正式定格為這場政治與經濟角力戰中最具話題性的產物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播