馬克宏「墨鏡戰川普」爆紅！單副2.3萬賣到斷貨 母公司股價飆74％

法國總統馬克宏配戴 Henry Jullien 墨鏡出席達沃斯論壇。受惠於「馬克宏效應」，該品牌單副售價約2.4萬元的墨鏡賣到斷貨，義大利母公司股價更在數日內暴漲74％。（美聯社）

法國總統馬克宏在瑞士達沃斯（Davos）論壇的造型已演變成一場意外的金融風暴。他配戴的一副藍色反光飛行員墨鏡不僅成為全球焦點，更觸發了品牌官網當機與義大利母公司股價暴漲。儘管遭到美國總統川普公開調侃，這款墨鏡已成為2026年達沃斯會場中最受矚目的視覺符號。

根據《美聯社》報導，馬克宏配戴的是法國品牌Henry Jullien生產的「Pacific S 01」型號。這副墨鏡零售價約659歐元（約新台幣2.4萬元），自馬克宏在講台上發表演說後，品牌官網因湧入驚人詢問量而陷入癱瘓。其義大利母公司 iVision Tech SpA 的股價更在數日內從1.51歐元飆升至2.63歐元，漲幅高達74％。

造型背後有隱情 馬克宏戴墨鏡避「閃光燈」傷眼

馬克宏在室內配戴墨鏡的舉動引發兩極評價，甚至被網民製成《捍衛戰士》風格的迷因。川普在演說中更直白開嗆：「那副漂亮的墨鏡，到底是出了什麼鬼事？」

事實上，法方官員證實，總統右眼出現良性的健康問題。為了掩蓋眼部紅腫並維護公眾形象，馬克宏才決定在室內配戴墨鏡，並曾自嘲這是象徵決心的「虎之眼（L'oeil du tigre）」。雖然法方未公布具體診斷，但媒體普遍推測這可能屬常見的「結膜下出血」症狀。

這場由眼部不適引發的時尚效應，發生在美歐關係極度緊繃之際。當時川普正針對格陵蘭併購案及貿易關稅向歐洲盟友施壓，使馬克宏選擇配戴「法國製造」的飛行員墨鏡而非美系品牌，被部分輿論解讀為具有強硬且具備控制力的象徵。

iVision Tech 執行長法齊爾（Stefano Fulchir）向美聯社表示，這是金錢買不到的宣傳奇蹟，過去一週公司全員僅能每天睡眠4小時以因應暴增的需求。隨著2026年達沃斯論壇進入尾聲，這款「2.3萬墨鏡」已正式定格為這場政治與經濟角力戰中最具話題性的產物。

