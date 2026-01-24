為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏俄美密談逼割地！「安克拉治公式」曝：普廷竟要50億美金

    2026/01/24 11:37 編譯陳成良／綜合報導
    美、烏、俄三方高層23日於阿布達比進行開戰以來首度三邊秘密會談。圖為阿聯元首穆罕默德（中）於官邸接見俄羅斯軍事情報局長柯斯特克夫（左三）、川普女婿庫希納（左二）、烏克蘭國安會秘書長烏梅洛夫（右二）及美國特使魏科夫（右一）。各方正針對領土割讓與神祕的「安克拉治公式」架構進行終局攤牌。（路透）

    美、烏、俄三方高層23日於阿布達比進行開戰以來首度三邊秘密會談。圖為阿聯元首穆罕默德（中）於官邸接見俄羅斯軍事情報局長柯斯特克夫（左三）、川普女婿庫希納（左二）、烏克蘭國安會秘書長烏梅洛夫（右二）及美國特使魏科夫（右一）。各方正針對領土割讓與神祕的「安克拉治公式」架構進行終局攤牌。（路透）

    俄烏戰爭進入終局攤牌！美、烏、俄三方高層23日於阿拉伯聯合大公國首府阿布達比（Abu Dhabi）舉行的密談傳出關鍵轉折。俄方首度在談判桌拋出所謂的「安克拉治公式（Anchorage formula）」，宣稱該框架源自去年8月川普與普廷在阿拉斯加達成的共識，要求基輔交出整個頓巴斯（Donbas）地區。

    根據《路透》報導，這份神祕公式主張將前線「凍結」，但要求烏克蘭必須割讓其在頓內茨克（Donetsk）地區仍持有的20％領土（約5000平方公里）。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）23日重申，烏軍完全撤出頓巴斯是達成協議的「極重要條件」。

    無恥提議遭轟「胡扯」 俄國欲動用50億美金凍結資產

    此次談判最具爭議的點在於俄方的財政方案。消息人士透露，莫斯科提議動用在美國被凍結的近50億美元俄國資產，用來資助烏克蘭境內「俄占區」的災後重建。對此，烏克蘭總統澤倫斯基嚴厲駁斥，直指這種「拿被凍結遺產修俄占區」的提議簡直是胡扯。

    在談判進行的同時，俄軍正透過暴力手段增加談判籌碼。俄羅斯近日對烏克蘭能源網發動4年來最強空襲，導致基輔等地陷入大規模斷電。烏克蘭最大民營電力公司負責人警告，當地正瀕臨「人道主義災難」，極需停火以阻止基礎設施徹底崩潰。

    美方安全保證已就緒 澤倫斯基待川普「定下日期」

    儘管領土讓步仍是最大死結，但澤倫斯基透露，一份關於美國對烏「安全保證」的協議已經準備就緒。他目前正等待川普給出確切的簽署時間與地點，作為換取停火的先決保障。

    目前阿布達比談判預計持續至24日。雖然俄方強調會持續以軍事手段達成目標，但美方調停人正試圖在「安克拉治公式」與烏克蘭的主權底線間尋求平衡。這場跨國政治交易的結果，將直接決定東歐乃至全球的地緣格局。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播