烏俄美密談逼割地！「安克拉治公式」曝：普廷竟要50億美金

美、烏、俄三方高層23日於阿布達比進行開戰以來首度三邊秘密會談。圖為阿聯元首穆罕默德（中）於官邸接見俄羅斯軍事情報局長柯斯特克夫（左三）、川普女婿庫希納（左二）、烏克蘭國安會秘書長烏梅洛夫（右二）及美國特使魏科夫（右一）。各方正針對領土割讓與神祕的「安克拉治公式」架構進行終局攤牌。（路透）

俄烏戰爭進入終局攤牌！美、烏、俄三方高層23日於阿拉伯聯合大公國首府阿布達比（Abu Dhabi）舉行的密談傳出關鍵轉折。俄方首度在談判桌拋出所謂的「安克拉治公式（Anchorage formula）」，宣稱該框架源自去年8月川普與普廷在阿拉斯加達成的共識，要求基輔交出整個頓巴斯（Donbas）地區。

根據《路透》報導，這份神祕公式主張將前線「凍結」，但要求烏克蘭必須割讓其在頓內茨克（Donetsk）地區仍持有的20％領土（約5000平方公里）。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）23日重申，烏軍完全撤出頓巴斯是達成協議的「極重要條件」。

無恥提議遭轟「胡扯」 俄國欲動用50億美金凍結資產

此次談判最具爭議的點在於俄方的財政方案。消息人士透露，莫斯科提議動用在美國被凍結的近50億美元俄國資產，用來資助烏克蘭境內「俄占區」的災後重建。對此，烏克蘭總統澤倫斯基嚴厲駁斥，直指這種「拿被凍結遺產修俄占區」的提議簡直是胡扯。

在談判進行的同時，俄軍正透過暴力手段增加談判籌碼。俄羅斯近日對烏克蘭能源網發動4年來最強空襲，導致基輔等地陷入大規模斷電。烏克蘭最大民營電力公司負責人警告，當地正瀕臨「人道主義災難」，極需停火以阻止基礎設施徹底崩潰。

美方安全保證已就緒 澤倫斯基待川普「定下日期」

儘管領土讓步仍是最大死結，但澤倫斯基透露，一份關於美國對烏「安全保證」的協議已經準備就緒。他目前正等待川普給出確切的簽署時間與地點，作為換取停火的先決保障。

目前阿布達比談判預計持續至24日。雖然俄方強調會持續以軍事手段達成目標，但美方調停人正試圖在「安克拉治公式」與烏克蘭的主權底線間尋求平衡。這場跨國政治交易的結果，將直接決定東歐乃至全球的地緣格局。

