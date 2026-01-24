特斯拉拍到正妹網紅被綁架過程！驚動美國國務院

20歲網紅帕爾多在墨西哥被綁架，特斯拉電動皮卡車Cybertruck拍下過程。（圖擷自「@hoy_paraguay」帳號）

20歲正妹網紅帕爾多（Nicole Pardo），近日在墨西哥錫那羅亞州遭到綁架，她的特斯拉電動皮卡車Cybertruck拍到了整個過程，影片隨即在網路瘋傳，由於帕爾多IG顯示她在美國亞利桑那州鳳凰城有住址，美國務院已關注此案。

據《CNN》報導，墨國錫那羅亞州檢察長辦公室發布失蹤通報，指稱帕爾多最後1次被人看到是在1月20日，地點則是該州首府庫利亞坎（Culiacán）的伊斯拉穆薩拉（Isla Musalá）社區。

《CNN》已確認綁架影片發生的地點就是在伊斯拉穆薩拉，從中可以看到帕爾多發現1輛白色轎車停在她前面時感到狀況不對，想要回到自己的淡紫色Cybertruck上面，但從轎車下來的2名男子將她拖了出來，其中1人還持有長槍，他們把帕爾多塞入白車後駛離。

據了解，帕爾多在庫利亞坎和美國鳳凰城都有住址，美國國務院發言人並未說明她是否為美籍公民，僅強調國務院隨時隨地都準備好向海外公民提供協助。亞利桑那州總檢察長辦公室透露，他們尚未收到墨西哥當局的聯繫，不過檢方願意以任何方式提供幫忙。

帕爾多在IG擁有超過18萬粉絲，TikTok粉絲則是逾14.5萬人，還有YouTube頻道、成人平台OnlyFans帳號。墨西哥樂隊Grupo Arriesgado在2022年發行歌曲〈La Muchacha del Salado〉，找來帕爾多擔任MV女主角，YT觀看次數已超過2700萬。

Asi fue secuestrada la empresaria y tiktoker de Culiacán, Nicole Pardo, mejor conocida, como La Nicholette.



Hasta ahora, solamente se sabe la video grabación que capto la CyberTruck y una linea de investigación en la que vinculan a "Los Mayos" con su desaparición#nicholette pic.twitter.com/KyWhfphhcm — Sergio Fuentes （@CHECO_FUENTES_） January 22, 2026

帕爾多被白色轎車下來的2名男子綁走。（圖擷自「@CHECO_FUENTES_」帳號）

