中國對日施壓未奏效！薛瑞福：北京盼川普訪中帶來突破口

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論陷入緊張，前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福今天表示，中國對日施壓的手段未達到預期效果，北京現在寄望美國總統川普4月訪中會帶來新的突破口。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天舉辦線上座談，邀請薛瑞福（Randall G. Schriver）等人解析韓國總統李在明近期先後訪問中國、日本的意涵。

現為美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）主席的薛瑞福分析，北京試圖分化美國的同盟體系，在美國和韓國、日本之間製造裂痕。當中日緊張關係不斷升高之際，中國可能也不希望同時和韓國發生類似問題。

中共對台軍事威脅不斷之際，日本首相高市早苗去年11月在日本國會答詢表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並祭出多項反制措施。

曾於川普1.0時期擔任國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福指出，外界多把焦點放在高市「台灣有事」的言論引發中國強烈反應，包括透過演習來表達不滿。

但他認為，北京的回應並非針對高市言論的表態，那只是提供一個機會，中國在意的是，日本提升國防預算、開始引入反擊能力和進攻性的作戰概念，重整指揮與管制體系等，強化其作戰力量；這些發展已持續一段時間，中國覺得有必要表達不滿。

他指出，中國在試探這種壓力是否能帶來更好的結果，但反而讓高市支持率持續上升，這很可能不是北京希望看到的結果。

薛瑞福分析，中國現在寄望川普（Donald Trump）4月訪問北京「會帶來新的突破口」，他們把川普視為一個有可能被引導去達成一項又大又美協議的人，其中可能涉及台灣議題，也可能牽涉到對美國盟友體系的其他限制。

但他也說，「目前都還不明朗」。「若你和美方人士交談，會發現（川普訪中）的相關準備還沒真正嚴肅地展開」，這意味著，到時4月的訪問，在談判桌上可能幾乎完全取決於川普的直覺和本能。

薛瑞福認為，中國正把重心轉向川普4月的訪問，看看能做到些什麼。

川普昨天向媒體表示，他將於4月訪問中國，而中國國家主席習近平則預計2026年底訪美。他並重申，自己和習近平保持良好關係。

美國政治新聞網POLITICO報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，川習兩人今年多次會面的機會還包括習近平可能前往「華府或海湖俱樂部（Mar-a-Lago）」及在邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會。川普也對參加在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）「表達興趣」。

薛瑞福形容，「這是川普與習近平之年」，將對區域未來的地緣政治局勢產生重大影響。

