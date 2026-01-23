川普酸北約士兵「遠離前線」 歐洲政要、退役軍人都怒了

美國總統川普的發言惹怒歐洲政治人物及退役士兵。（法新社）

美國總統川普（Donald Trump）最近聲稱，美國從來不需要北約，又暗示北約盟國士兵在阿富汗反恐戰爭期間「距離前線有些遙遠」，引發歐洲政治人物及退役士兵的強烈反彈。

《路透》報導，川普週四在接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時說，美國從來不需要北約，他接著又指控盟國士兵在阿富汗反恐戰爭中「有點遠離前線」（a little off the front lines）。

請繼續往下閱讀...

曾在阿富汗與伊拉克服役的波蘭退役將軍波爾科（Roman Polko）說：「我們期待他為這番言論道歉。」他補充說，川普已經「跨過了紅線」，「我們為這個同盟付出了鮮血，我們確實犧牲了自己的生命。」

曾在阿富汗作戰的退役英軍上校圖特爾（Stuart Tootle）也指出，他某種角度上認同川普對於歐洲國家防務投入不足的批評，至於川普「非常不幸、不準確、完全不公正」的言論，他完全不能認同。

部分政治人物則說，川普在越戰期間以腳長骨刺為由躲避徵兵，為何還有臉面嘲諷北約士兵。

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）在X平台發文酸說：「川普曾經躲兵役5次。他怎麼敢質疑他們的犧牲。」；丹麥國會議員雅洛夫（Rasmus Jarlov）也批評，川普的言論「無知」。

根據美國國防部資料，美軍在阿富汗陣亡約2460名士兵，英國也損失了457人，其他國家方面，法國約90人、加拿大逾150人；至於近期與美國發生外交齟齬的丹麥，也有44名士兵戰歿在阿富汗，是北約盟國戰損率最高的數字。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法