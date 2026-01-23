為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    歐洲7國民調：過半民眾認為川普是敵人

    2026/01/23 22:36 中央社
    圖為川普抵達白宮時朝媒體揮手。（歐新社）

    根據今天公布的歐洲7國民調，受訪民眾中過半數認為美國總統川普（Donald Trump）是「歐洲之敵」，只有8%視他為「歐洲之友」。

    法新社報導，這份民調是在川普威脅要奪取丹麥自治領地格陵蘭後，於1月13日至19日期間進行，受訪國家包括法國、比利時、德國、義大利、西班牙、丹麥與波蘭，每國受訪者皆超過1000人。

    民調顯示，在這歐洲7國民眾中，有51%認為川普是「歐洲之敵」，只有8%視川普為「歐洲之友」，約有39%覺得他「既非朋友、亦非敵人」。

    儘管川普本週已作出讓步，表明不會動用武力奪取格陵蘭，但歐洲國家表示，他們仍將密切關注川普的下一步動向。

    川普政府去年12月發布國安戰略報告，痛批歐洲因移民威脅而面臨「文明消亡」，並主張在歐洲右翼政黨間「培養抵抗力量」。

    丹麥受訪者是最可能視川普為「敵人」的群體之一，比例高達58%。在這歐洲7國中，有44%受訪者認為川普「行事像獨裁者」；另有44%覺得他具有「威權傾向」。

    僅10%受訪者認為川普「尊重民主原則」。

