高市早苗解散眾議院「議員們三呼萬歲」矢板明夫這樣分析

日本眾議院今（23日）下午1點召開全體會議時正式解散，各黨開始準備大選。對此，日本資深媒體人矢板明夫指出，「此刻的日本政治，正站在新的十字路口上」。

矢板明夫在臉書發文說，今天日本首相高市早苗解散了國會，換言之就是「開除了」所有的眾議院議員。有趣的是，那些瞬間失去身分的議員們，卻在議場內一齊舉起雙手，三呼「萬歲」，形成一幕既荒謬、又極具日本政治特色的景象。但今年有一部分在野黨議員因為抗議高市首相過早解散國會，而沒有起身高呼萬歲。

矢板明夫說，這樣的畫面他並不陌生，2003年10月10日，他在國會採訪時，親眼目睹小泉純一郎首相解散國會，議員們同樣高呼萬歲。那一刻、朝野各黨議員們一起完成了一場莊嚴的儀式，令人難忘。

他指出，在日本，眾議院解散是一項制度化卻充滿象徵意義的政治行為。眾議院議員的法定任期為4年，但首相可在任期途中的任何時候解散國會，讓全體議員即刻喪失資格，並在40天內重新舉行大選，這項權力，被稱為首相手中的「傳家寶刀」。

矢板明夫分析，從憲法形式上看，解散屬於天皇的國事行為，但必須依據內閣的建議與同意。由於內閣由首相主導，所以，是否解散、何時解散，實際上取決於首相對政局的判斷。

他解釋，解散當天的程序，也充滿了日本特有的儀式感。解散詔書由內閣提案、送到皇居、天皇署名完成後，首相再署名。副本會被包在紫色布包中送進國會，因此「紫色布包」成了解散的代名詞。當議長宣告「解散眾議院」的瞬間，議員們依慣例起立高呼「萬歲」，彷彿用一聲吶喊，為自己的政治命運壯行。

至於為何要喊萬歲？至今還沒有定論，矢板明夫指出，有人說是為了給自己能重返國會討個吉利；有人認為是自嘲或宣洩情緒；也有人認為是為自己在任期內曾經為國家付出過努力的宣示。早在明治時代的國會紀錄中，就已出現解散時高呼萬歲的記載。這個動作，看似滑稽，卻折射出日本政治文化中、重視儀式感與情緒表達並存的一面。

他指出，解散國會，意味著所有國會議員的任期提前結束，也意味著重新出發。議員們走出議場後，立刻投入選戰，接受選民的再次審判。「此刻的日本政治，正站在新的十字路口上，也期待由高市早苗首相率領的自民黨議員們，能在選舉中凱旋，再度回到國會，迎接新的政治」。

