    首頁 > 國際

    對和平理事會有「嚴重疑慮」 歐盟理事會主席：仍會與美合作

    2026/01/23 19:07 編譯管淑平／綜合報導
    22日世界經濟論壇上場邊舉行加薩和平理事會憲章簽署儀式，展示理事會標誌。（法新社）

    22日世界經濟論壇上場邊舉行加薩和平理事會憲章簽署儀式，展示理事會標誌。（法新社）

    美國總統川普22日宣佈啟動他倡導成立的加薩「和平理事會」，許多歐洲主要盟邦尚未決定是否加入。歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）23日坦言，歐洲領袖對該理事會一些要素存有「嚴重疑慮」。

    《法新社》23日報導，柯斯塔出席在布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會後表示，「我們對和平理事會憲章中，一些有關職能範圍、治理和與聯合國憲章兼容性的要素，有嚴重疑慮」。不過，他也表示，「在推動落實加薩和平計畫上，我們準備與美國合作」。

    加薩和平理事會創始憲章定出，成為常任理事的費用高達10億美元。該組織最初成立宗旨是監督加薩重建，不過憲章似乎並未將其角色侷限在加薩事務，有意與聯合國抗衡。

    西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在峰會後向記者表示，西班牙已婉拒加入加薩和平理事會。之前英國對俄羅斯總統普廷也被納入，表達擔憂，法國則說，現行憲章與法國在國際法下、尤其身為聯合國成員國的國際義務不相容，已拒絕加入。

