迎戰眾院大選 高市早苗公布外國人政策新方針

日本近年湧入許多外國遊客，加上外籍定居者眾多，導致部分日本民眾反感。（法新社）

日本政府23日正式拍板外國人政策的新基本方針「綜合性對應策」。新方針以安全保障與制度秩序為主軸，對外國人政策進行全面性重整，包括提高永住與歸化門檻等居留資格強化規定、觀光公害的應對策略，以及在今年夏天以前提出外國人土地取得規範的政策骨架。高市早苗趕在國會解散的同日公布這項新方針，也是她帶領自民黨投入眾院大選的第一步，以具體的政策方針迎戰在野黨的挑戰。

事實上，「外國人政策」在去年參議院選舉時，成為選戰的主要爭議點，前總裁石破茂帶領的自民黨雖然提出「與外國人共生」的應對政策，但國民並未買單，最後導致選戰失利。

高市早苗在自民黨總裁選中，將外國人政策的全面檢討列為主張之一。就任首相後，立即新設「外國人共生擔當大臣」職位，由政治理念與自己相近的小野田紀美擔任。高市將外國人政策視為重點工程，在延續「與外國人共生」理念的同時，也強調「秩序」的建立，以挽回保守層的支持。

高市在19日舉行的眾院解散表明記者會上，並未直接提及外國人政策。主要是因為政府早已著手研議，而就在國會解散的同一天，首相官邸今天召開「外國人受入與秩序共生社會實現」相關閣僚會議，並拍板外國人政策的新基本方針「綜合性對應策」。產經新聞報導，政府原本的目標是在本月底前提出基本方針，但因高市突然宣布開議解散，縮短了作業時間，能在解散當天作出決定，政府高層鬆了一口氣說「總算趕上了」。

新基本方針重點包括提高永住與歸化門檻等居留資格規定、解決觀光公害（Overtourism）的對策，以及外國人土地取得規範等3大項目。

日本政府將檢討在永住許可中導入日語能力要求，外國人須修習日本語與日本社會規範的指定課程，並將其修課情形與理解程度納入居留審查；同時，永住資格的審查標準將更嚴格，並研議擴大取消永住資格的適用事由。

在歸化制度方面，規劃把現行「居住5年以上」的要件，延長為原則10年以上，與永住制度看齊，大幅提高取得日本國籍的門檻。

新方針也明確強化對稅金與社會保險費未繳的管控，未來若有稅金或社保費滯納，可能成為拒絕居留更新或入境審查的不利因素。另外，對非法滯留與遣返，也首度設定數值目標。

在觀光公害的應對方面，明確提出防止觀光客過度集中於特定地區、促進地方分散，並加強對民宿的適正營運管理與取締不法業者。

對於外國人土地取得，新方針指出，將基於安全保障觀點，在不動產登記制度中掌握國籍資訊，並於2026年度正式上路；至於是否限制外國人土地取得，政府將在2月設置有識者會議，參考各國制度與國際規範，並於今年夏天前提出規範骨架。

