為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    東京埼京線車廂內揮舞剪刀 17歲少年以現行犯逮捕

    2026/01/23 18:40 中央社
    受揮刀事件影響，JR東日本宣布，埼京線上下行、京濱東北線上下行、宇都宮線部分路段、高崎線上下行，以及湘南新宿線等多條路線暫停行駛，隨後已於傍晚6時恢復行駛。（擷取自JR東日本X）

    受揮刀事件影響，JR東日本宣布，埼京線上下行、京濱東北線上下行、宇都宮線部分路段、高崎線上下行，以及湘南新宿線等多條路線暫停行駛，隨後已於傍晚6時恢復行駛。（擷取自JR東日本X）

    日本東京的埼京線列車今天下午驚傳有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動，一名17歲少年已被警方以現行犯逮捕。這起事件一度引發多線列車停駛，於當地時間傍晚6時陸續恢復。

    日本富士新聞網（FNN）、讀賣新聞報導，警方表示，事件發生於當地時間下午4時20分左右，在東京都北區中十條附近行駛中的JR埼京線列車車廂內，有乘客向警方報案稱「電車內有人揮舞剪刀」。車內的緊急警報鈴也被按下，列車隨即緊急停車。

    警方到場控制住一名年輕男性。警方表示，這次事件中並未傳出有人因刀具而受傷，但因為列車緊急停車，有1名乘客撞到頭部，乘客驚慌避難時，有3人受傷送醫。

    調查相關人士指出，這名17歲少年在車廂內揮舞類似剪刀的物品，並大聲喧鬧，造成乘客不安。少年被警方當場制伏，並以涉嫌違反暴力行為法，將他以現行犯逮捕。

    受事件影響，JR東日本宣布，埼京線上下行、京濱東北線上下行、宇都宮線部分路段、高崎線上下行，以及湘南新宿線等多條路線暫停行駛，隨後已於傍晚6時恢復行駛。

    警方正進一步釐清事件詳情與少年行為動機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播