伊朗鎮壓示威傳逾5000死 因網路封鎖實際死亡人數恐更高

人權人士今天表示，伊朗官方血腥鎮壓全國性示威抗議已造成至少5002人喪生。隨著伊朗有史以來最全面性網路封鎖進入第3週，外界憂心實際死亡人數恐更高。

《美聯社》報導，伊朗當局從1月8日起切斷網路連線，因此取得伊朗境內資訊持續面臨困難。與此同時，美國與伊朗緊張局勢急遽升溫，美軍航空母艦打擊群正駛往中東地區，美國總統川普當地時間週四對記者發表談話時，將其比作「無敵艦隊」（armada）。

根據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）所公布的數據，5002名死者中，包括4716名示威者、203名政府相關人員、43名孩童以及40名未參與示威的平民。該機構還補充說明，當局發動更大規模的逮捕行動，已有超過2萬6800人被捕。

目前的死亡人數已超過伊朗數十年來任何一場抗爭行動或動亂，令人回想起1979年伊朗伊斯蘭革命期間的混亂局面。

伊朗政府21日首度公布官方死亡人數，稱有3117人喪生。當局表示，自去年12月28日爆發示威以來，死者中有2427人為平民與安全部隊，其餘則為「恐怖分子」。伊朗當局過去曾有低報或隱匿動亂傷亡的紀錄。

《美聯社》無法獨立評估死亡人數，部分原因是伊朗當局切斷了網路，並封鎖了國際長途電話。此外，伊朗還限制了當地記者報道事件後續，反而在國家電視台播放將示威者稱為受美國和以色列唆使的「暴徒」的說法，但並未提供任何證據支持「暴徒」指控。

新的死亡人數公佈之際正值川普就抗議活動劃下兩條紅線：殺害和平示威者和德黑蘭進行大規模處決、導致緊張局勢持續高漲。伊朗總檢察長和其他人士稱一些被拘留者為「mohareb」，意為「對真主宣戰」。這項罪名可判處死刑。1988年，伊朗曾利用這項罪名以及其他罪名進行大規模處決，據報道至少有5000人喪生。

