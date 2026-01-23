一邊充電一邊滑手機 巴西15歲少女觸電身亡

巴西北部的15歲少女疑似在替手機充電時滑手機，導致意外觸電倒地，送醫不治身亡；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

一邊充電一邊滑手機要注意了，巴西北部一名15歲少女迪尼斯（Beatriz Costa Diniz）疑似在替手機充電時滑手機，導致她意外觸電倒地，轉送3家醫院急救後仍不治身亡。

《鏡報》報導，1月15日，迪尼斯在家中遭強烈電擊後隨即倒地，身上有2至3度灼傷，原因疑似是她沒有拔掉手機充電插頭，其父見狀急忙報案，她被送往離家距離30分鐘的醫院，但因傷勢嚴重，需轉院，其中一家醫院轉送車程更達3個小時，最後在加護病房接受治療，但仍於19日宣告不治。

負責供電的電力公司Equatorial Pará稱，已派技術團隊前往現場確定有關該地區供電網路波動，不過在過去30天內，並未發現該地區系統出現任何中斷記錄，同時檢查當地電網，也沒有發現任何異狀。

當地警方正在調查迪尼斯的死因，目前將事件定調為觸電意外。專家警告，若充電器本身有瑕疵、為仿冒品或已損壞，觸電風險會明顯提高。

專家指出，如果充電器內部的絕緣失效，牆上插座的高電壓電流可能會傳導到你手中所握的低電壓裝置，這種情況可能致命。專家也特別提醒，切勿在手濕的情況下，或靠近水源時，操作連接插座的電子裝置。

