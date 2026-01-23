性格不合最大宗！ 日本「銀髮離婚」激增

日本《每日新聞》查閱相關數據指出，日本「銀髮離婚」案例及相關諮詢案例日益增多。（路透）

日本《每日新聞》查閱相關數據指出，日本「銀髮離婚」案例及相關諮詢案例日益增多。專家指出，智慧型手機和社群媒體普及，讓人們更容易接觸相關資訊，是是這股趨勢上升的原因之一。

據報導，根據日本厚生勞動省統計，雖然自2002年達到約29萬對夫婦離婚的高峰後，離婚總數有所下降，但共同生活超過20年的「銀髮離婚」比例卻不斷上升，2020年達到破紀錄的21.5％。

離婚申請通常集中在年末／新年期間或3月財政年度結束時。2020年3月，銀髮離婚案件數量最多，達2萬2945件，佔全年案件總數的11.9％；其次是同年12月，有1萬7354件，佔比9％。

另外，2024年度司法統計報告顯示，婚姻關係持續20年（含）以上的案件佔家庭法院婚姻案件總數的26％。家庭法院共處理3萬5720起離婚案件，其中丈​​夫提起訴訟1萬2334起，妻子提起訴訟2萬3386起，兩者相差近2倍。

與此同時，妻子提起分割「婚姻開支」（包括一般生活費用和子女扶養費）的訴訟1萬8888起，幾乎是丈夫提起訴訟案件的10倍。根據日本民法，分居期間，收入較高的一方有義務向收入較低的一方支付婚姻開支，這凸顯許多妻子持續面臨的經濟困境。

夫妻雙方的離婚動機各不相同。在妻子提出的離婚案件中，最常見的原因是「性格不合」（1萬6503例），其次是「未提供生活開支」（1萬2461例）和「精神虐待」（1萬1288例）。對丈夫而言，最常見的離婚原因是「性格不合」（9233例）、「精神虐待」（3358例）和「婚外情」（1820例）。

處理過大量離婚諮詢的律師林直子表示，她經常收到來自中老年女性的諮詢。她們當中許多人表達出諸如「我巴不得我丈夫趕快死」或「我不想以他的妻子的身分死去」之類的想法。

林直子認為，這種趨勢源自於智慧型手機和社群媒體的普及，人們更容易取得離婚訊息，也更容易將自身狀況與他人進行比較，「過去那些因為經濟上依賴丈夫而被迫維持婚姻的女性，現在意識到自身處境的不正常，不再被動等待，而是開始採取行動」。

