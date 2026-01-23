馬杜羅倒台前談判內幕曝光 代總統一家已向美保證合作

委內瑞拉代總統羅德里格斯（左）早在總統馬杜羅倒台前就向美國總統川普（右）承諾，掌權後會與美方合作。（法新社）

英國《衛報》22日獨家披露，在本月初美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜羅之前，時任委國副總統、現為代理總統的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）及她權力滔天的兄長曾承諾，一旦馬杜羅下台，他們將與美國總統川普政府合作。

4位參與高層會談的消息人士透露，1月5日宣誓就任代理總統的羅德里格斯，及她的兄長、委國國民議會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez），早已事先透過中間人秘密向美國和卡達官員保證，他們歡迎馬杜羅下台。據了解，羅德里格斯去年秋季就開始與美國官員溝通，並在川普與馬杜羅於11月下旬進行關鍵通話後繼續進行。川普當時要求馬杜羅離開委國，但遭到拒絕。

請繼續往下閱讀...

12月，羅德里格斯告訴美國政府，她已做好準備，並向美國傳達「馬杜羅必須下台」的訊息。羅德里格斯還提到，「無論之後會發生什麼事，我都會配合」。起初，美國國務卿兼國家安全顧問魯比歐對與羅德里格斯合作持懷疑態度，但後來他相信，她的承諾是防止馬杜羅下台後出現混亂的最佳途徑。

羅德里格斯兄妹在馬杜羅遇襲前承諾與美方合作一事，先前並未被報導，僅《邁阿密先驅報》曾在去年10月指稱雙方透過卡達進行談判，但談判最終失敗。在談判中，羅德里格斯提亦，如果馬杜羅下台，她願意擔任過渡政府首長。另外，《路透》近日報導，掌控警察和安全部隊的委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello），也在馬杜羅遇襲前幾個月與美國進行過磋商。

所有消息來源都表示，羅德里格斯與美方的協議中存在一個微妙的區別，她的家族承諾在馬杜羅下台後協助美國，但他們並未同意積極幫助美國推翻馬杜羅。消息人士堅稱，這並非羅德里格斯兄妹策劃的針對馬杜羅的政變。

事實上，在美軍突襲行動發生數小時後，川普似乎證實曾與羅德里格斯兄妹會談。他告訴《紐約郵報》，「我們已和她談過很多次了，她理解」。

