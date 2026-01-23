14歲少年久坐站起伸懶腰後突暈倒！母嚇壞：以為在開玩笑

中國湖南一名14歲少年近期從凌晨約5時許開始寫功課，久坐約4至5小時後站起伸懶腰後不久隨即暈倒，頭部直撞桌面後，整個人往地上倒下。（圖擷自「@bbjk666」X、本報合成）

中國湖南一名14歲少年近期從凌晨約5時許開始寫功課，久坐約4至5小時後站起伸懶腰不久隨即暈倒，頭部直撞桌面後，整個人往左邊地上倒下，所幸並未受傷，影像曝光後引發大量網友在社群平台間瘋傳，掀起熱烈討論。

綜合外媒報導，14歲少年的鄭姓母親向記者透露，兒子17日凌晨5至6點左右開始寫功課，久坐約4至5個小時站起來伸個懶腰，孰料孩子突然昏倒，當下她以為孩子在開玩笑，目前孩子身體無異常、暈倒在地也未受傷。

影片可見少年站起伸懶腰後坐下，突然暈倒頭部撞到桌面，接著趴倒在地，母親見狀並未反應過來，接著緊急站起查看少年。

據了解，長時間的靜坐不動，加上可能的疲勞、缺水或者低血糖，容易導致過性腦供血不足，進而引發頭暈、眼黑甚至暈厥，2小時就會形成下肢血栓。

湖北省中醫院（湖北中醫藥大學附設醫院）腦科副主任醫師周小莉表示，，年輕人早起久坐後站起忽然暈倒，主要有3個原因。包括姿勢性低血壓、血管迷走性暈厥、低血糖。

周小莉說，若出現暈倒情況，建議及時前往醫院就診檢查；日常應避免長時間靜坐，建議每隔30至60分鐘起身活動、伸展腿部；從坐位或臥位站起時動作須放緩，可先在床邊靜坐片刻，再慢慢站起。

