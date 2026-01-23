搶救狗狗大作戰！美動保企圖在冬季風暴前救出200多隻狗

美國動物保護人士從密西西比州鄉村1處房產中救出200多隻狗。圖為被救出的狗之一。（美聯社）

美國動物保護人士正爭分奪秒從密西西比州鄉村救出200多隻狗，並為牠們尋找安身之處，因為1場大規模冬季風暴將於今（23日）日襲擊美國。

根據《美聯社》報導，總部位於美國紐約的非營利組織「戰爪」（Paws of War）主導

請繼續往下閱讀...

救援行動。該組織致力於救助動物，並將牠們安置在退伍軍人和急救人員家中。

該組織聯合創始人米塞里（Robert Misseri）表示，他的團隊於21日抵達了位於密西西比州圖珀洛（Tupelo）的房產，並將其形容為「恐怖之屋」（house of horrors）。

米塞里指出，院子裡到處都是狗的骸骨，遍地都是糞便。有些狗住在屋內，有時狗則住在屋外。

米塞里說「看到牠們離開那裡，知道牠們最終會會找到歸宿讓我感到欣慰。但想到牠們在那裡默默遭受這麼多年的痛苦，也令人心痛。」

米塞里聲稱，密西西比州李郡（Lee County）警長辦公室請求「戰爪」協助安置動物。截至22日晚間，已有9家收容所接收約60隻狗。「戰爪」也已派出數輛卡車將45隻狗運回紐約。

米塞里說，「戰爪」救援隊仍在搜尋因受驚而逃跑的狗，待救的狗的數量實際上可能會達到300隻。「戰爪」救援隊將連夜工作，在風暴來臨前為剩餘的狗尋找「避難所」。

米塞里強調，無論發生什麼事，他都不會允許狗狗在風暴期間被留在室外。他呼籲其他收容所伸出援手，接收一部分的狗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法