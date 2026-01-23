被川普「和平理事會」撤回邀請！外媒：加拿大上週高調訪問中國

外媒表示，川普（圖右）撤回邀請，加深了他和卡尼（圖左男子）之間的關係裂痕。（美聯社）

美國總統川普曾邀請加拿大總理卡尼加入由他主導的「和平理事會」（Board of Peace），不過今日卻突然在社群發文，表示撤回對加拿大的邀請。外媒指出，加拿大上週高調訪問中國後，與中國領導人習近平達成一項協議。而川普撤回邀請，也加深了他和卡尼之間的關係裂痕。

川普今日在社群媒體上發文表示「尊敬的卡尼總理，請允許我在此通知你，和平理事會撤回對貴方的邀請—即讓加拿大加入這個有史以來最負盛名的理事會。」不過他沒有解釋撤回邀請的原因。

綜合外媒報導，卡尼原本已在「原則上」（in principle）接受川普邀請。但他20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上稱，川普一些行為是對此前由美國主導的世界秩序的「破壞」。

報導指出，卡尼在世界經濟論壇上的演說，是在他上週對中國進行高調訪問後發表的。在訪中期間，他與習近平達成了一項廣泛的協議，內容有關降低關稅並重建兩國關係。卡尼還盛贊他與習近平的戰略夥伴關係，強調了在「新世界秩序」面前，兩國關係的重要性。這番話也被解讀他在指控川普外交政策的搖擺不定和破壞性的貿易政策造成全球不穩定。

川普宣布「和平理事會」計畫時表示，預計有50個國家會參與，包括土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯、以色列在內的國家已經簽署，川普也邀請了俄羅斯與中國加入。不過澳洲、法國、德國、義大利在內的幾個全球大國和美國的傳統西方盟友則更為謹慎，其中一些國家甚至拒絕了這項提議，英國已表示不會簽署加入，其中一項原因就是川普邀請了俄羅斯加入。

