川普手部瘀青照曝引健康疑慮 白宮發言人釋疑

川普在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）再度被拍下手上出現瘀青的照片，只是這次的部位在左手，引發各界對他的健康狀況討論。

美國總統川普手上經常看到瘀青，22日川普在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）再度被拍下手上出現瘀青的照片，只是這次的部位在左手，引發各界對他的健康狀況討論。對此，川普回應瘀青原因是他手撞到桌子，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則強調，川普只是手撞到桌子，並無健康問題，川普長期服用阿斯匹靈，該藥物具有抗凝血效果，容易讓身體在輕微碰撞後產生瘀青。

綜合外媒報導，川普為他的全球性「和平理事會」（Board of Peace）倡議舉行的成立儀式上被拍下左手的瘀青照，當記者在空軍一號上問川普手部瘀青的問題，川普回答，他手撞到桌子，並補充「如果你愛護心臟就吃阿斯匹靈，但如果你不想有瘀青時就不要服用。」

川普先前受訪時坦承，自己有每日服用高劑量阿斯匹靈的習慣，認為這有助於自己的血管保持暢通，坦言自己因為「有點迷信」，所以對減量有所顧忌，而自川普第二任期以來，他的手經常被看到有瘀青，但他時常以繃帶或化妝的方式掩蓋，這使外界對他的健康狀況產生臆測。

白宮發言人卡李威特22日的發言回應了外界的臆測，指川普只是不小心撞到桌子的邊角，導致手部瘀青，並無其他健康問題，並補充，川普每日服用阿斯匹靈，該藥具有抗凝血效果，容易讓身體在輕微碰撞後產生瘀青，並表示「和平理事會」昨日的照片顯示川普手上並無瘀青。

