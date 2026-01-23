示威變驚魂！ 比利時發生持刀攻擊事件致6傷

比利時港口城市安特衛普22日發生持刀傷人事件，圖為警察到達事發現場。（擷自X@Nazliibrahim77）

比利時警方稱，22日晚間1場聲援敘利亞北部庫德族（Kurds）的示威活動發生持刀攻擊事件，造成6人受傷。

根據《衛報》報導，事件發生在比利時港口城市安特衛普（Antwerp）歌劇院廣場附近，其中2名傷者傷勢嚴重，正在醫院接受治療。

比利時警方表示，警方已逮捕2名嫌疑人。初步調查顯示，他們混入了示威人群中。

比利時警方指出，此案正以謀殺未遂案進行調查，而非恐怖主義案件。警方正在查看監視器錄影，以確保沒有其他嫌疑人逃脫逮捕。

比利時媒體聲稱，當時約有50人參加在歌劇院外舉行的示威活動，活動初期較為和平。但在當日晚上7時20分左右，局勢突然升級。

代表比利時庫德僑民的組織「納夫貝爾」（Navbel）發言人基利奇（Orhan Kilic）表示，在抗議活動即將結束之際，一群男子襲擊庫德族示威者。

基利奇表示，這些潛入示威人群的人們，突然拔出刀並肆意行凶。他強調，這並非1起無端暴力事件，而是早有預謀的針對特定群體的襲擊。

