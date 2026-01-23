為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    示威變驚魂！ 比利時發生持刀攻擊事件致6傷

    2026/01/23 13:42 編譯謝宜哲／綜合報導
    比利時港口城市安特衛普22日發生持刀傷人事件，圖為警察到達事發現場。（擷自X@Nazliibrahim77）

    比利時港口城市安特衛普22日發生持刀傷人事件，圖為警察到達事發現場。（擷自X@Nazliibrahim77）

    比利時警方稱，22日晚間1場聲援敘利亞北部庫德族（Kurds）的示威活動發生持刀攻擊事件，造成6人受傷。

    根據《衛報》報導，事件發生在比利時港口城市安特衛普（Antwerp）歌劇院廣場附近，其中2名傷者傷勢嚴重，正在醫院接受治療。

    比利時警方表示，警方已逮捕2名嫌疑人。初步調查顯示，他們混入了示威人群中。

    比利時警方指出，此案正以謀殺未遂案進行調查，而非恐怖主義案件。警方正在查看監視器錄影，以確保沒有其他嫌疑人逃脫逮捕。

    比利時媒體聲稱，當時約有50人參加在歌劇院外舉行的示威活動，活動初期較為和平。但在當日晚上7時20分左右，局勢突然升級。

    代表比利時庫德僑民的組織「納夫貝爾」（Navbel）發言人基利奇（Orhan Kilic）表示，在抗議活動即將結束之際，一群男子襲擊庫德族示威者。

    基利奇表示，這些潛入示威人群的人們，突然拔出刀並肆意行凶。他強調，這並非1起無端暴力事件，而是早有預謀的針對特定群體的襲擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播