阿蘇直升機事故2台灣遊客仍失聯 當地人透露搭乘者多來自這3國

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機，20日載著兩名台灣遊客，未在預計時間返航，機上3人失去聯絡。搜救直升機在阿蘇中岳的第一火山口附近發現墜落機體。（美聯社）

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機墜毀事故，機師與2名台灣遊客至今下落不明，目前現場搜救行動仍在持續進行，熊本縣知事也允諾會全力搜救。阿蘇市長松嶋和子22日強調搜索行動為重，已暫停開放火口的參觀區域與活動，直到乘客獲救或救援行動結束為止。對此，粉專「一級嘴砲技術士」表示，他的阿蘇友人告訴自己，通常會乘坐觀光直升機只有台灣、中國與香港的遊客。

粉專「一級嘴砲技術士」在臉書PO文表示，「坐那個直升機的，幾乎都是中國、香港和台灣來的。」去年春季上阿蘇火山走走，開車經過草千里旁邊的直升機起降場時，阿蘇友人講了這麼一段話，1月20日熊本阿蘇發生觀光直升機墜毀在阿蘇火山口的事故，由於墜毀的現場位於火山口，阿蘇五岳的中岳第一火山口附近，截至目前只能勉強用無人機去確認位置，搜救人員根本無法靠近。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，這場事故的搜救有三個重大的困難點，第一是火山噴火口的地形陡峭，第二是山上目前是零下五度的低溫，火山口的蒸汽讓山頂瀰漫的濃霧，第三個是最麻煩的東西，火山氣體，也就是二氧化硫（SO2），噴火口附近的二氧化硫濃度高達5ppm，搜救人員必須仰賴防毒面具和氧氣瓶才有辦法靠近。

粉專續指，二氧化硫5ppm，你就當成高濃度的催淚瓦斯吧，會有肺部灼傷、呼吸困難的那種。這玩意會伴隨一定程度的腐蝕性，最明顯的地方就是你會發現阿蘇火山口到一定區域以內，地表只會剩下砂土和石頭，別說雜木，地上連草都長不出來，去年，阿蘇友人曾帶自己去阿蘇中岳第一火口北側的仙醉峽，那裡是當地人非常愛去的登山步道，也是可以從高處眺望阿蘇地區的知名景點之一。我們從仙醉峽一路往上爬，爬到一定高度後朋友就叫我們要往回走，他指著不遠處的火山口山壁說：「林桑，你仔細看，再上去的地面就沒東西了，那邊就是火山毒氣區域的開始，地上連草都長不起來，我們不會再靠近了。」

粉專直言，熊本的阿蘇是很棒的地方，白天有火山，晚上有星河，滿地的甜點美食和溫泉，但是，在我們追逐壯闊美景之前，也別忘了我們是誰。

根據日媒報導，前航空自衛隊員、熟悉航空技術領域危機管理的千葉科學大學教授松家秀平表示，阿蘇山山岳地帶的氣象特性，對直升機影響非常大，「從火山口上升的上升氣流，與周邊產生的下降氣流，會形成複雜交錯的狀況」，松家秀平指出，火山口周邊氣流紊亂，即便飛行員本身或機體沒有異常，也屬於飛行難度極高的區域。

另外外日媒也訪問到有同機型直升機操作經驗的專家野口克也，他坦言，往火山口墜落令人難以理解。野口克也說明，飛行員會本能地一邊飛、一邊尋找墜落或迫降時可能降落的地點，小型直升機的飛行員尤其會有這樣的傾向，野口克也推測，事故發生當時應該有多重因素，包括引擎突然吸入大量火山氣體導致熄火，或是人員昏倒，又或是有某種機體故障同時發生，「我隱約覺得可能是這些因素重疊所致」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法