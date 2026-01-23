不賤賣！美國官員：允許中國以公平市價購買委內瑞拉石油

美國官員22日證實，川普政府允許中國購買委內瑞拉石油，但不得以馬杜羅執政時期的「不公平、低於市場」價格交易。圖為委國煉油廠。（路透資料照）

1名美國官員22日證實，川普政府允許中國購買委內瑞拉石油，但不得以委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）執政時期的「不公平、低於市場」價格交易。

路透報導，該名美國官員表示，儘管委內瑞拉石油將在全球市場銷售，但美國政府要求大部分原油必須賣給美國。華府此前表示，在1月3日逮捕馬杜羅之後，將無限期掌控委內瑞拉的石油銷售。

請繼續往下閱讀...

這名不願具名的官員說：「多虧了川普總統（Donald Trump）果斷且成功的執法行動，委內瑞拉人民將從中國及其他國家獲得公平的石油價格，而非剝削、賤賣。」

多年來，中國一直是委內瑞拉最大的石油買家，這些交易也幫助卡拉卡斯（Caracas）以石油抵債的方式償還對北京的鉅額貸款。

這名官員還表示，美國政府允許中國以「公平市場價格」購買石油，「而不是馬杜羅為了償還債務，而向中國出售石油時採取的不公平、低廉價格」。

美國能源部長萊特（Chris Wright）上週表示，美國目前以每桶約45美元的價格收購委內瑞拉原油；而在馬杜羅被捕前，委內瑞拉原油每桶僅售約31美元。

