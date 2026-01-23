為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    金正恩視察直闖「女湯」 看大媽泡澡笑容滿面 網諷：喜歡吃重口味

    2026/01/23 08:55 即時新聞／綜合報導
    北韓最高領導人金正恩近日前往一處溫堡勞動者休養所進行視察，透過北韓官媒釋出的照片可看到，金正恩直接進到女湯進行視察時，當時在女湯裡有數名大媽，身穿厚重外套的金正恩臉上掛滿笑容，這樣的畫面也引發網路議論。（法新社）

    北韓官媒消息指出，北韓最高領導人金正恩近日前往位於咸鏡北道鏡城郡的溫堡勞動者休養所進行視察，透過北韓官媒釋出的照片可看到，金正恩直接進到女湯進行視察時，當時在女湯裡有數名大媽，身穿厚重外套的金正恩臉上掛滿笑容，這樣的畫面也引發網路議論，有網友更酸「為什麼偏偏視察女湯」、「原來金正恩喜歡吃重口味」。

    多家外媒引述北韓官媒《朝中社》消息指出，金正恩20日前往鏡城郡的溫堡勞動者休養所進行視察，他在2018年也曾到訪該處，當時還曾嚴厲批評該溫泉管理不善、設施骯髒，下令進行全面改造。在經過翻修後，再次到訪的金正恩對新的溫泉設施給予高度評價，並稱讚「每個區域都安排得實用且和諧，建築與周邊自然環境相互融合」。

    不過相較於官方的新聞稿，由北韓官媒釋出的照片更為引發網路熱議，因為畫面中可看到金正恩在參觀女湯時神情顯得格外投入，看似與身穿泳裝的數名大媽相談甚歡，臉上笑容藏不住，且該處雖蒸汽瀰漫，但金正恩依舊沒有卸下厚重的冬衣。

    對於這樣的照片，不少網友調侃，「這笑容也太意味深長了吧」、「怎麼偏偏挑女湯視察」、「恩恩是不是太開心」、「第一夫人看了會不會不太高興」，也有人質疑「在南韓誤闖女廁可能直接被抓，北韓卻是最高領導親自巡場」。

