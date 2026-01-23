川普稱與北約達成協議 格陵蘭總理：未參與討論、不知道內容

川普宣稱在與北約秘書長呂特會面後達成格陵蘭協議架構，但格陵蘭總理尼爾森（見圖）表示，自己未參與討論、不知道協議內容，強調不能在沒有格陵蘭參與下達成任何協議。（路透）

美國總統川普致力推動控制丹麥自治領地格陵蘭，他雖宣稱在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會面後達成格陵蘭協議架構，但格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示，自己未參與討論、不知道協議內容，強調不能在沒有格陵蘭參與下達成任何協議。

綜合媒體報導，先前揚言要以強勢手段奪取格陵蘭主權的川普，在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）期間態度戲劇性轉變，他不僅表明不會動用武力掌控格陵蘭，也撤銷對歐洲八國加徵的額外關稅，並宣布與歐洲就格陵蘭議題達成「一項未來協議架構」。不過有關這項協議架構的細節，目前尚不明朗。

不過針對這項協議，格陵蘭總理尼爾森表示，雖然他「很高興」川普說明不會使用武力奪島，但自己並未參與討論，他強調除了格陵蘭與丹麥王國之外，沒有人有權在沒有格陵蘭參與的情況下，做出有關格陵蘭及丹麥王國的交易或協議。格陵蘭為丹麥的自治領土。

