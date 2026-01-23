自民黨提名親台眾議員候選人 矢板明夫：對台日關係加分

日本資深媒體人矢板明夫指出，自民黨決定在兵庫第11選區提名姫路市副市長山田基靖（左）參選。右一為日相高市早苗，右二為福井縣議員山本建。（圖擷自矢板明夫俱樂部臉書）

日本首相高市早苗預計23日解散眾議院，自2024年10月以來，日本再度舉行眾議院選舉，將於2月8日投開票。日本資深媒體人矢板明夫指出，各政黨近期密集布局候選人，中央與地方之間的角力也逐漸浮上檯面。

矢板明夫22日深夜在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，近日一條新聞引起了他的注意，自民黨在兵庫第11選區決定提名姫路市副市長山田基靖參選。山田今年43歲，出身東京，曾擔任外交官，2024年轉任姫路市副市長。擁有中央和地方的行政經驗，應是他這次能夠獲得自民黨提名的主要原因。

矢板明夫說，更重要的是，山田還是一位親台派。去年4月，前嘉義市長凃醒哲率領「台日友好訪問團」逾150名成員造訪姫路時，山田在幕後投入大量心力，協調市府資源，邀請市長、市議會議長與地方經濟界代表出席，還安排藝文表演等等，為訪問團舉辦了一場盛大的歡迎晚宴。

矢板明夫表示，「這樣的政治人物，如果能進入國會，相信對台日關係和地方發展，都是加分。」

另一條同樣引起矢板明夫關注的新聞，則來自福井縣。高市早苗的繼子、企圖挑戰國會的自民黨籍縣議會議員山本建，未能獲得自民黨提名，只能以無黨籍身分參選。山本建是前眾議員山本拓之子，大學時期因父親再婚，高市成為他的繼母，母子互動一直良好。過去山本參選地方議員時，高市無論如何都會親赴福井替他站台。

矢板明夫稱，自民黨沒有黨內初選制度，總裁高市早苗對提名有絕對的發言權。這一次，山本建試圖承接父親的政治地盤、挑戰眾議院，自民黨卻選擇支持另一位無黨籍，但和自民黨走得很近的國會議員齊木武志。

矢板明夫說，「或許會有人覺得這個決定太『冷酷』，但從另一個角度看，高市身為總裁，選擇避嫌，也是相當明智的做法。」

矢板明夫強調，多個勢力在此次選舉中交戰，誰能勝出，選民自有判斷。但可以確定的是，日本政治正在重新洗牌，選舉結果將為日本開啟一個新的時代。他也在貼文最後表示，「希望自民黨能夠取得勝利。」

