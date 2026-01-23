為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    烏克蘭總統府幕僚長：俄羅斯以高價換取中國物資 恐成北京附庸

    2026/01/23 06:23 國際新聞中心／綜合報導
    烏克蘭總統府幕僚長布達諾夫指出，中國正將俄羅斯「吸納」進自身體系，使莫斯科成為北京的附庸。（歐新社）

    烏克蘭總統府幕僚長布達諾夫（Kyrylo Budanov）指出，在俄羅斯由於對烏克蘭發動戰爭而承受制裁壓力的背景下，中國趁機強化對俄國在政治、經濟與科技層面的影響力，實質上正將俄羅斯「吸納」（absorbing）進自身體系，使莫斯科成為北京的附庸。

    布達諾夫是在瑞士達沃斯舉行的「世界經濟論壇」（WEF）一場專題座談中，發表前述言論。他指出，俄國在全面入侵烏克蘭後遭到國際制裁，導致其軍工產業急需的微晶片及關鍵零組件出現嚴重斷層。在戰爭初期，俄方甚至必須從洗衣機、電腦等民用家電中，拆解舊款晶片來維持武器生產，但隨後中國迅速填補了這項空缺。

    布達諾夫指出，雖然莫斯科將中國視為可靠夥伴，但這份「情誼」的代價極高。中國藉由供應電子零組件、機械設備及生產武器所需的各類物資，向俄方索取高額利潤。數據顯示，俄羅斯為了取得這些物資，所付出的代價遠高於其他國家。布達諾夫說：「儘管俄羅斯不願承認，但他們現在別無選擇。」

    布達諾夫強調，國際社會對俄國的制裁壓力愈大，反而加速俄國向中國傾斜的速度。他直言，目前的發展已趨向「中國實際吸納俄羅斯」。布達諾夫引用去年外電的相關報導指出，「如果沒有中國的支持，這場戰爭早就結束了」。

    路透去年8月曾引述親俄政府消息人士報導，若無中國協助，俄國將無法製造任何一枚飛彈或無人機，整體經濟也將崩潰。

    根據中俄雙邊貿易數據，兩國貿易額已從2021年的1469億美元，激增至2024年的2540億美元。然而，查證後發現，雖然貿易總金額大幅上升，實際進口的貨品數量卻不增反減，充分反映出中國對俄國的出口價格正持續飆升。

    芬蘭銀行轉型經濟體研究所（BOFIT）的最新研究，更提供具體例證：俄國購買中國零件的成本，竟然比其他購買相同產品的國家高出87％。目前，中國已佔俄國進口總額的57％，顯示中國在俄國市場已具備絕對壟斷性地位。

    儘管中俄在軍事與科技層面的交流日益緊密，但布達諾夫也坦承，目前的情資並未發現北京直接向莫斯科提供完整的武器系統。

