為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普為何要掌握北極？ 俄中虎視眈眈 積極佈局擴大戰略影響力

    2026/01/23 03:12 國際新聞中心／綜合報導
    俄羅斯的核動力破冰船「雅庫提亞號」（Yakutia）2022年11月在聖彼得堡下水。（路透檔案照）

    俄羅斯的核動力破冰船「雅庫提亞號」（Yakutia）2022年11月在聖彼得堡下水。（路透檔案照）

    儘管俄羅斯與中國均強烈否認有任何如美國總統川普所稱，意圖奪取丹麥自治領土格陵蘭的計畫，但兩國都高度重視北極地區的戰略價值，並尋求擴大其在該地區的存在。

    法新社報導，自2010年代以來，俄中兩國在氣候暖化促成的條件下，推動北方海路（NSR）的發展，俄國在北極地區的軍事能力也持續增強。

    俄羅斯將北極視為其對亞洲貿易成長的關鍵，部分目的在於抵銷西方國家因2022年全面入侵烏克蘭後，對其石油與天然氣實施的制裁影響。

    莫斯科希望將北方海路的航運量最大化。由於氣候變遷導致冰層融化，船隻在該航道上的通行條件相對改善。這條航線沿著俄國的北極海岸線延伸，距離格陵蘭相當遙遠。莫斯科希望透過連結大西洋、太平洋與北冰洋，提升石油運往東南亞的運輸量。

    為此，俄羅斯建造全球唯一的核動力破冰船，這些船隻能夠清除航道上的厚冰，為貨船開闢通行路徑。

    在入侵烏克蘭數月後，莫斯科表示，將持續推動北方海路的發展，並已批准一項投資計畫，至2035年前投入約200億歐元（約7424億台幣）。然而，目前透過這條航道進行的貿易仍然成本高昂，且操作複雜，其運量遠遠無法與每年有數億噸貨物通過的蘇伊士運河相比。

    中國則於2018年啟動「極地絲路」計畫，做為其「一帶一路」跨國基礎建設倡議在北極地區的延伸。北京的目標是在2030年前成為「極地強國」，並已在冰島與挪威設立科學研究站。

    在軍事層面，北極地區也是莫斯科的戰略優先事項。俄羅斯總統普廷去年3月聲稱，俄羅斯從未在北極威脅過任何人，但正密切關注局勢發展，並透過強化武裝部隊能力與現代化軍事基礎設施，建立適當的回應能力。

    2021年，莫斯科宣布，在俄羅斯遠北地區的法蘭約瑟地群島（Franz Josef Land archipelago）建成一條長達3.5公里的跑道，可供所有類型的飛機起降，包括可搭載核武的轟炸機。

    2019年，俄軍表示，已在北極地區部署最新一代的S-400防空系統，並在新地島（Novaya Zemlya）啟用一座新的雷達基地。

    2025年9月，負責俄羅斯北極地區的北方艦隊舉行軍事演習，內容包括部隊登陸行動，以及水面艦艇與核潛艦的實彈射擊。

    在北極地區，中國的軍事存在雖然規模不大，但自2022年以來，主要透過與俄國的合作而有所成長。2024年，中俄兩國轟炸機在亞洲與美洲大陸交界處、接近美國阿拉斯加州的空域，進行聯合巡航。中國同時也操作多艘配備微型潛艇的破冰船，這些潛艇可用於海床測繪，並具有潛在的軍事用途。

    北京另有北極觀測衛星，但強調其用途屬於科學研究性質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播