川普為何要掌握北極？ 俄中虎視眈眈 積極佈局擴大戰略影響力

俄羅斯的核動力破冰船「雅庫提亞號」（Yakutia）2022年11月在聖彼得堡下水。（路透檔案照）

儘管俄羅斯與中國均強烈否認有任何如美國總統川普所稱，意圖奪取丹麥自治領土格陵蘭的計畫，但兩國都高度重視北極地區的戰略價值，並尋求擴大其在該地區的存在。

法新社報導，自2010年代以來，俄中兩國在氣候暖化促成的條件下，推動北方海路（NSR）的發展，俄國在北極地區的軍事能力也持續增強。

俄羅斯將北極視為其對亞洲貿易成長的關鍵，部分目的在於抵銷西方國家因2022年全面入侵烏克蘭後，對其石油與天然氣實施的制裁影響。

莫斯科希望將北方海路的航運量最大化。由於氣候變遷導致冰層融化，船隻在該航道上的通行條件相對改善。這條航線沿著俄國的北極海岸線延伸，距離格陵蘭相當遙遠。莫斯科希望透過連結大西洋、太平洋與北冰洋，提升石油運往東南亞的運輸量。

為此，俄羅斯建造全球唯一的核動力破冰船，這些船隻能夠清除航道上的厚冰，為貨船開闢通行路徑。

在入侵烏克蘭數月後，莫斯科表示，將持續推動北方海路的發展，並已批准一項投資計畫，至2035年前投入約200億歐元（約7424億台幣）。然而，目前透過這條航道進行的貿易仍然成本高昂，且操作複雜，其運量遠遠無法與每年有數億噸貨物通過的蘇伊士運河相比。

中國則於2018年啟動「極地絲路」計畫，做為其「一帶一路」跨國基礎建設倡議在北極地區的延伸。北京的目標是在2030年前成為「極地強國」，並已在冰島與挪威設立科學研究站。

在軍事層面，北極地區也是莫斯科的戰略優先事項。俄羅斯總統普廷去年3月聲稱，俄羅斯從未在北極威脅過任何人，但正密切關注局勢發展，並透過強化武裝部隊能力與現代化軍事基礎設施，建立適當的回應能力。

2021年，莫斯科宣布，在俄羅斯遠北地區的法蘭約瑟地群島（Franz Josef Land archipelago）建成一條長達3.5公里的跑道，可供所有類型的飛機起降，包括可搭載核武的轟炸機。

2019年，俄軍表示，已在北極地區部署最新一代的S-400防空系統，並在新地島（Novaya Zemlya）啟用一座新的雷達基地。

2025年9月，負責俄羅斯北極地區的北方艦隊舉行軍事演習，內容包括部隊登陸行動，以及水面艦艇與核潛艦的實彈射擊。

在北極地區，中國的軍事存在雖然規模不大，但自2022年以來，主要透過與俄國的合作而有所成長。2024年，中俄兩國轟炸機在亞洲與美洲大陸交界處、接近美國阿拉斯加州的空域，進行聯合巡航。中國同時也操作多艘配備微型潛艇的破冰船，這些潛艇可用於海床測繪，並具有潛在的軍事用途。

北京另有北極觀測衛星，但強調其用途屬於科學研究性質。

