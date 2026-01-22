AI基建狂潮 黃仁勳：晶圓建廠工人薪資6位數美元

輝達執行長黃仁勳指出，人工智慧（AI）熱潮將為相關建廠工人創造「6位數（美元，數百萬台幣）薪資」。（彭博資料照）

輝達執行長黃仁勳指出，人工智慧（AI）熱潮將為相關建廠工人創造「6位數（美元，數百萬台幣）薪資」。隨著AI衝擊辦公室工作，黃仁勳成為最新一位推崇技術就業的AI領導人。

CNBC報導，黃仁勳在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說，對於AI對勞動市場的衝擊表達樂觀看法。他說，「這是人類史上規模最大的基礎建設，將創造許多工作機會；這些是與技術相關的工作，我們將需要水管工、電工、建築與鋼鐵工人、網路技術人員，以及安裝與裝配設備的人」。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳補充，在這個領域他看到「相當盛大的榮景」，薪資幾乎翻倍，「我們談論的是那些建造晶圓廠、運算與AI廠的人6位數的薪水」。他指出，「每個人應該生活優渥，你不需要取得電腦科學博士學位才能做到這一點」。

AI使工作機會消失的話題主導本週世界經濟論壇的對話，根據顧問公司Challenger, Gray & Christmas的數據，2025年AI導致美國裁員近5.5萬人。亞馬遜、Salesforce、埃森哲（Accenture）與漢莎航空皆將AI列為其2025年裁員的原因之一。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃20日說，「AI就像海嘯一樣衝擊勞動市場，多數國家與多數企業皆措手不及」。

然而微軟2025年的研究發現，藍領工作最不能被自動化取代，因此最不容易受到裁員、工作機會減少的影響，該研究提到的工作從幫傭、油漆工到泥水匠、船舶工程師等不一而足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法