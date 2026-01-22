為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國報復高市早苗「台灣有事」答詢 日經專欄：戰略誤判

    2026/01/22 22:15 中央社
    日本首相高市早苗。（法新社）

    「日經亞洲」今天刊文分析，中國對日政策、特別是針對日本首相高市早苗去年「台灣有事」答詢而進行報復的戰略誤判再度浮現，讓中國官媒對於是否報導日本新成立的反對黨猶豫不前。

    「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天刊載日經新聞社論撰稿人，曾在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長中澤克二的文章。

    文中表示，儘管一向關注日本政局變化，中國中央電視台19日晚間新聞聯播，卻對日本新政黨「中道改革聯合」（日文：中道改革連合，簡稱「中道」）隻字未提。

    高市19日舉行記者會，正式宣布將於本週稍後解散眾議院，並於2月8日舉行眾院選舉。同日，最大在野黨立憲民主黨與公明黨共組新政黨「中道改革聯合」，並公布政黨的基本政策。

    中道改革聯合成立的目的是為了在眾院大選前制衡高市領導以自民黨為首的保守執政聯盟。

    中澤在文中指出，中道改革聯合作為制衡高市保守執政聯盟的力量，其出現理應受到習近平政府極大歡迎，然而其在外交與安保政策上的主張，卻令中國大失所望。

    中道改革聯合公布的基本政策中主張「以堅決態度因應對於中國的憂慮事項，以及構築兼顧國家利益與中長期觀點的戰略互惠關係」。

    中國對日施壓手段之一，就是加強對民生軍事兩用產品出口控管，限縮中國稀土對日供應。稀土是製造智慧型手機及電動車等科技產品不可或缺的材料。

    文中指出，這項外交手段迫使中道改革聯合在眾院大選前，不得不避免在基本政策中採用任何被視為「對中國過於軟弱」或「向中國讓步」的措辭。

    中澤寫道，中道改革聯合共同領袖野田佳彥過去於2012年9月擔任首相期間，將尖閣諸島（釣魚台列嶼）收歸國有，引發中國強烈抗議，當地爆發反日示威潮，部分日本企業的商店及工廠成為破壞目標。

    野田想必記得，也深知因應中國經濟脅迫的重要性。

    中道改革聯合也主張「在存亡危機事態（存立危機事態）的狀況下，為了保衛日本而行使自衛權合乎憲法」。這一主張與立憲民主黨過往立場有顯著落差。

    日本於2015年安倍政府時期通過安全保障相關法案（簡稱安保法），當時公明黨為自民黨的聯合執政夥伴。公明黨去年10月結束與自民黨長達26年的盟友關係。

    現在，立憲民主黨與公明黨合作，在中國對日施壓下，其安保政策與安倍政府基本立場差異不大。這對習近平政府來說是一大難題。

    原本為了制衡高市執政聯盟而誕生的中道改革聯合，如今也主張對中強硬立場，並在安保法上採取務實路線。

    習近平政府之所以一開始對高市的台灣相關發言展開連番抨擊，是認為高市政府權力基礎薄弱，最終將不得不向北京低頭。

    如今這套戰略卻適得其反，不僅讓高市內閣民調居高不下，更讓她勇於提前舉行大選，強化自身執政基礎。

    中道改革聯合的外交及安保主張顯然與中國期望大相逕庭，也是因為北京過度施壓，引發日本國民普遍反感所致。

    中澤在文末指出，距離眾院大選只剩下2週半，朝野雙方至少在一項搶選票策略上有共識，那就是對中國要展現強硬態度。

