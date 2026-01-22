為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    呂特：北約與美國格陵蘭會談 意在防中俄

    2026/01/22 22:04 中央社
    北大西洋公約組織（北約）秘書長馬克‧呂特。（彭博）

    北大西洋公約組織（北約）秘書長馬克‧呂特。（彭博）

    北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天表示，北約與美國就格陵蘭議題舉行的會談，旨在確保中國和俄羅斯無法獲得進入丹麥北極領土的軍事和經濟通道。

    法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天在瑞士度假勝地達沃斯（Davos）與呂特（Mark Rutte）舉行會談後，決定放棄威脅以武力奪取格陵蘭。川普並指出，在格陵蘭議題上，達成一項令他滿意的「框架」協議。

    呂特今天在達沃斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）出席一場關於烏克蘭議題的場邊會議時說：「那是一次非常好的討論。」

    呂特表示，接下來的會談將以他與川普會面的成果為基礎。其中一個「工作重點」是北約盟國，包括在北極地區的7個成員，如何「共同確保北極安全，防止俄羅斯和中國介入」。

    他表示，另一項議題是確保中國和俄羅斯無法取得「進入格陵蘭島經濟或軍事」的管道。

    丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）14日在華盛頓與美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，雖未達成共識，但將成立高層級工作小組持續對話。

    丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）今天也社群平台X發文，北約秘書長呂特無權代表丹麥就格陵蘭議題進行談判，「我們有明確的紅線，不會放棄丹麥王國部分地區的主權」。

    路透社報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也表示，丹麥和格陵蘭仍然願意就北極安全問題進行建設性對話，前提是對話須尊重丹麥的領土完整。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播