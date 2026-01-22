俄烏戰爭可望結束？達沃斯會晤澤倫斯基 川普1字形容

美國總統川普說，他與烏克蘭總統澤倫斯基的會談情況良好。（歐新社）

美國總統川普（Donald Trump）今（22）日在瑞士達沃斯（Davos）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，商討俄烏和平議題。川普會後透露，他與澤倫斯基的會談情況「良好」。

《美聯社》報導，川普在主持完和平理事會的活動之後，與澤倫斯基閉門會談約1小時，會前並未讓媒體拍照，也沒有提問環節。

會談結束後，澤倫斯基的發言人尼基福羅夫（Serhii Nykyforov）說，這次會面是川普與澤倫斯基一對一會談；澤倫斯基的媒體顧問利特文（Dmytro Lytvyn）說：「我們沒有計算會面時長多久，但情況不錯。」

川普則在會後向媒體形容，他跟澤倫斯基談得還不錯，「我覺得會談情況良好」，他接著補充說，俄烏戰爭必須畫下句點，「我們希望它結束。」而美方代表將於週五與俄羅斯總統普廷會面。

澤倫斯基在X平台發文也說，他與川普的會面良好且富有成效，兩人也談到了烏克蘭的防空問題，他感謝美國政府前一次援助了一批防空飛彈，並請求川普再給予一批。

A good meeting with @POTUS — productive and substantive. We discussed the work of our teams, and practically every day there are meetings or communication. The documents are now even better prepared. We also spoke today about air defense for Ukraine. Our previous meeting with… pic.twitter.com/E1j8kpJazN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） January 22, 2026

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

