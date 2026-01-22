為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄烏戰爭可望結束？達沃斯會晤澤倫斯基 川普1字形容

    2026/01/22 22:34 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普說，他與烏克蘭總統澤倫斯基的會談情況良好。（歐新社）

    美國總統川普說，他與烏克蘭總統澤倫斯基的會談情況良好。（歐新社）

    美國總統川普（Donald Trump）今（22）日在瑞士達沃斯（Davos）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，商討俄烏和平議題。川普會後透露，他與澤倫斯基的會談情況「良好」。

    《美聯社》報導，川普在主持完和平理事會的活動之後，與澤倫斯基閉門會談約1小時，會前並未讓媒體拍照，也沒有提問環節。

    會談結束後，澤倫斯基的發言人尼基福羅夫（Serhii Nykyforov）說，這次會面是川普與澤倫斯基一對一會談；澤倫斯基的媒體顧問利特文（Dmytro Lytvyn）說：「我們沒有計算會面時長多久，但情況不錯。」

    川普則在會後向媒體形容，他跟澤倫斯基談得還不錯，「我覺得會談情況良好」，他接著補充說，俄烏戰爭必須畫下句點，「我們希望它結束。」而美方代表將於週五與俄羅斯總統普廷會面。

    澤倫斯基在X平台發文也說，他與川普的會面良好且富有成效，兩人也談到了烏克蘭的防空問題，他感謝美國政府前一次援助了一批防空飛彈，並請求川普再給予一批。

    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

