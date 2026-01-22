為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    《華郵》記者住家遭搜索案 法官暫禁讀取電腦等設備資料

    2026/01/22 20:35 中央社
    華盛頓郵報主跑美國聯邦政府的記者Hannah Natanson住家遭搜索。（擷取自X平台@hannah_natanson）

    華盛頓郵報主跑美國聯邦政府的記者Hannah Natanson住家遭搜索。（擷取自X平台@hannah_natanson）

    美國聯邦法官今天裁決，美國政府官員目前不得讀取聯邦調查局（FBI）上週從華盛頓郵報記者住處查扣的電子設備。

    法新社報導，美國聯邦治安法官波特（William Porter）裁決，由於針對搜查華盛頓郵報記者納坦森（Hannah Natanson）住所的訴訟尚在審理中，相關查扣材料不得進行審閱。

    波特在裁決書中寫道：「政府必須妥善保存，但不得審閱任何執法部門查扣的材料……，除非法院進一步下令授權審閱。」

    根據華盛頓郵報，納坦森位於維吉尼亞州的住家14日遭到突擊搜查，她用於工作的筆記型電腦、個人筆記型電腦、手機和手錶都被查扣。納坦森負責報導美國聯邦政府相關新聞，在川普（Donald Trump）總統展開第二任期後，她曾報導華府的裁員情況。

    美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，此次搜索是針對五角大廈疑似洩密事件的調查行動。自從川普上任以來，五角大廈已收緊對媒體的限制。

    華盛頓郵報發表聲明指出，查扣記者的「機密採訪資料會扼殺言論、削弱報導能力，並在政府持有這些材料的每一天造成無法彌補的傷害」。

    聲明中並說：「我們已請求法院下令立即歸還所有被查扣的資料，並禁止使用這些資料。否則，將為未來突擊搜查新聞編輯室開綠燈，並使政府透過搜索令進行的言論審查成為常態。」

