川普的國慶大禮！卡達贈機改裝「空軍一號」要來了 預定今夏交付

川普搭乘空軍一號21日抵達瑞士。（歐新社）

美國總統川普重回白宮執政後，對遲遲無法有新「空軍一號」專機多有不滿，並為此接受卡達贈送一架波音747-8客機，改裝為總統專機。《華爾街日報》21日報導，根據美國空軍說法，這架正在改裝的新專機，預計今年夏天就可交付總統使用。

報導指出，雖然確切交付日期尚未敲定，但是有可能趕上7月美國建國250週年慶祝活動。空軍向該報提供的聲明表示，「空軍持續致力於加快交付這架VC-25過渡專機，以支持總統空中運輸任務，預期交付時間不晚於2026年夏天」。

此前空軍一直未提供該專機具體交付時程。不過，川普先前曾表示，可能最快在2月準備好投入使用。

川普已為今年美國建國250年規劃一系列慶祝活動，其中一場是預定7月4日國慶日，將在華府國家廣場舉行大型表演和煙火秀。目前尚無法確認，屆時這架專機是否已具備完整「空軍一號」功能，不過，預期至少已有安全通訊系統、機身新塗裝等。

現役兩架「空軍一號」從1990年代老布希（George H.W. Bush）政府初期服役至今。川普在第一任期就不滿現役空軍一號老舊、不夠大。川普20日前往瑞士出席世界經濟論壇途中，空軍一號在大西洋上空才發生電力系統問題，川普被迫飛回華府地區，改搭另一架飛機。

至於波音公司打造中的兩架全新空軍一號專機，空軍去年12月表示，首架交付時間再度延後，要到2028年中期才能交機，這個時間已經比最初預定交付時間延後了4年，屆時川普此任期也即將結束。

