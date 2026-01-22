和平理事會啟動 川普：聚焦加薩放眼全球

美國總統川普展示和平理事會的憲章。（美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）今（22日）在瑞士達沃斯主持和平理事會（Board of Peace）的啟動儀式，他致詞時指出，和平理事會首先會聚焦在加薩地區，之後會與其他國家合作，包括聯合國，成為全球和平的仲裁者。

《美聯社》報導，川普在致詞時指出，「許多國家」參與了和平理事會的成立，他接著說：「我們會跟眾多其他國家合作，包括聯合國。」

請繼續往下閱讀...

川普重申，和平理事會將從加薩問題議題開始處理，之後放眼全球，「我認為隨著我們在加薩取得成功，我們可以擴展到其他事務，我們在加薩將會非常成功。我們能做許多其他事情。一旦這個理事會全面成立，我們可以做我們想做的，幾乎任何事。」

川普接續指出，以色列以及哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭「真的即將落幕」，至於黎巴嫩的真主黨（Hezbollah），只是殘餘勢力。

川普強調，加薩戰爭只是小火，「我們可以輕易把它們熄滅」，而黎巴嫩的真主黨不足為懼，「他們是殘餘勢力。我稱呼他們殘渣（remnants）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法