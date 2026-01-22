為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    和平理事會啟動 川普：聚焦加薩放眼全球

    2026/01/22 21:00 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普展示和平理事會的憲章。（美聯社）

    美國總統川普展示和平理事會的憲章。（美聯社）

    美國總統川普（Donald Trump）今（22日）在瑞士達沃斯主持和平理事會（Board of Peace）的啟動儀式，他致詞時指出，和平理事會首先會聚焦在加薩地區，之後會與其他國家合作，包括聯合國，成為全球和平的仲裁者。

    《美聯社》報導，川普在致詞時指出，「許多國家」參與了和平理事會的成立，他接著說：「我們會跟眾多其他國家合作，包括聯合國。」

    川普重申，和平理事會將從加薩問題議題開始處理，之後放眼全球，「我認為隨著我們在加薩取得成功，我們可以擴展到其他事務，我們在加薩將會非常成功。我們能做許多其他事情。一旦這個理事會全面成立，我們可以做我們想做的，幾乎任何事。」

    川普接續指出，以色列以及哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭「真的即將落幕」，至於黎巴嫩的真主黨（Hezbollah），只是殘餘勢力。

    川普強調，加薩戰爭只是小火，「我們可以輕易把它們熄滅」，而黎巴嫩的真主黨不足為懼，「他們是殘餘勢力。我稱呼他們殘渣（remnants）。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播