越共14大提前落幕 蘇林可望連任總書記但不會擴權

圖中共總書記習近平（前排左）訪越南，2025年4月14日會見越共總書記蘇林（前排右）。（路透）

越南共產黨第14次全國代表大會投票修改議程，提前1天半落幕。各界分析，日程縮短表明黨內對新任領導階層沒有異議，中央總書記蘇林可望連任，但仿效中國合併最高兩職務的擴權猜測應該不會發生。

根據越南新聞網（VietnamNet）今天報導，越共第14次全國代表大會21日晚間通過投票表決，通過縮短會議會期。原訂於25日閉幕的大會意外提前至今天落幕。

請繼續往下閱讀...

5年一度的全代會原計劃於19日至25日在河內國家會議中心召開，然而越南新聞網寫道：「隨大會推進，工作進度異常高效，體現了高度的責任感和科學的組織性」。據稱，「許多議程項目提前完成」。

路透社今天報導分析，會議日程的縮短可能表明，黨內並未出現領導層職位的分歧。越南共產黨中央總書記蘇林（Tô Lâm）正尋求連任，如今看來黨內普遍同意由他連任。

外媒表示，以往全代會需要更長時間討論，才能決定領導階層人選；這一屆顯然對於人選具有共識。

週一開始的全國代表大會有1600名代表出席，預計將於今天選出200名中央委員。中央委員會隨後將從預先擬定的候選人名單中選出17至19名政治局委員，以及最高領導人黨總書記。

根據路透社獲得的內部消息指出，最終投票會議的具體時間尚未公布，總書記的選舉最早可能在今明兩天進行。

越南共產黨全國代表大會除了選舉新的領導層外，也為國家制定政治和經濟優先事項，如決議2026-2030年越南國家發展方向。

蘇林向大會報告時說明總體目標，包括增強戰略自主。從發言中可發現，經濟發展為重中之重，其目標有2030年達成中等偏上收入國家、2045年達成高收入發達國家；同時力爭2026-2030年國內生產毛額（GDP）年均增長率達到或超過10%、2030年人均GDP達8500美元。

在越共全國代表大會召開前，外界普遍猜測蘇林可能同時兼任國家主席和越共中央總書記，寮國和中國也實行類似制度。

一些觀察家擔心，如此將削弱越南避免一人獨攬大權的「集體領導」模式。該模式將權力分散在「五大柱」，即5個關鍵領導職位：越共中央總書記、國家主席、總理、國會主席和黨常務書記。

然而根據時事雜誌「外交家」（The Diplomat），「大會提前結束表明，這種情況至少在今年不會發生。因為這種雙重任命需要修改越共章程，而即將結束的大會似乎並不允許這樣做」。

越南獨立記者范娥（Nga Pham）在社群平台X上寫道，「據信越南共產黨在本次黨代會期間不會修改黨章。這意味著像中國那樣由國家主席兼任總書記是不可能的。不過，由某人暫時兼任這兩個職務是有可能的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法