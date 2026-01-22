縮短批准流程！美加速深海關鍵礦物開發

蘊藏大量多金屬結合的太平洋「克拉里恩—克利珀頓斷裂帶」（Clarion-Clipperton Zone）海域。（法新社檔案照）

美國川普政府積極推動開發深海礦產資源，21日加速相關批准程序，鼓勵美國企業在公海探勘關鍵礦物。這項動作將在相關技術的全球規範標準出爐前，挑起一場由美國為首的深海資源爭奪戰，也預料將引發環保和法律疑慮。

《路透》21日報導，美國總統川普去年簽署行政命令，推動深海採礦，力抗中國對關鍵礦物的掌控，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）已根據川普的行政命令，制定出規範，根據政府發布的新聞稿，這項新規將把原本分散的執照申請和批准流程，整合為審查時間更短的單一流程。

請繼續往下閱讀...

去年加拿大礦業公司「金屬公司」（Metals Company）去年已開始申請深海礦物探勘許可，力圖成為首家公司獲准開發深海礦物。該公司執行長巴隆（Gerard Baron）表示，美國定出的新規，代表在探勘深海金屬結核的規範管理架構「有意義的現代化」，以及認知到深海採礦產業的進展。

據信部分太平洋和其他海域，蘊藏大量多金屬結核，富含攸關電動車、電子產品製造的鎳、銅、鈷等礦物原料。不過，如何制定深海採礦規範還存有很大變數。根據聯合國海洋法公約成立的「國際海底管理局」（ISA），多年來討論建立公海深海採礦標準，因意見分歧，至今未能定案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法