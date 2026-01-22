為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    悚！雪地發現「白衣女冰雕」 員警以為假人......走近驚見眼珠狂轉

    2026/01/22 22:38 即時新聞／綜合報導
    安徽一名女子僅穿單薄衣物就離家，險些變成冰雕。（圖翻攝自微博）

    中國近期遭受今年首場大範圍強烈寒流侵襲，安徽省竟有一名女子僅穿單薄衣物就離家，結果硬生生被凍在原地長達數小時，被人發現時還以為是假人冰雕，靠近一看發現眼珠子還在骨碌碌地轉，嚇壞當地不少人。

    綜合中媒報導，事發於本月20日早晨7點多，安徽蚌埠市民警接獲報案，稱在淮河大壩發現有一具可疑的人，站在雪地裡一動也不動，但又不敢貿然上前確認。民警獲報到場後，遠遠就看見雪地上佇立一個人影，當時天寒地凍，員警還以為是有人惡作劇放的假人模特兒，走近後與「假人」對到眼，竟發現眼珠子正在轉動，忍不住嚇了一跳，驚覺是活人後趕緊協助脫困。

    經了解，這名女子前一天深夜11點多，僅穿單薄的睡衣和外套就離家出走，一個人在零下的雪地漫步，結果就這樣被凍住，隔天一早被發現時她被凍到四肢僵硬，無法彎曲更遑論正常行走。警方順利協助女子脫困後趕緊送醫，令人意外的是，這名女子在如此低溫挨凍8個多小時，身體機能竟然毫無大礙，也沒有出現嚴重凍傷，讓醫生直呼不可思議。

