    美特使赴俄見普廷前透露 與俄會談烏俄和平「剩1個問題」

    2026/01/22 19:03 編譯管淑平／綜合報導
    美國特使魏科夫22日在瑞士出席世界經濟論壇。（彭博）

    美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）22日表示，結束烏克蘭戰爭的談判已有「很大進展」，基輔和莫斯科之間的歧見縮小到「1個問題」。

    《法新社》22日報導，魏科夫22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）期間，在場邊一場與烏克蘭問題有關的活動上表示，「我想我們已經減少到只剩一個問題，而且雙方就該問題已經有過多次討論」，因此，若雙方都有意願，「我們將能夠解決該問題」。但是他並未進一步說明前述尚未解決的問題具體內容。

    魏科夫22日稍晚將與川普的女婿庫希納（Jared Kushner）一同前往莫斯科，將與俄羅斯總統普廷會面；克里姆林宮本週也證實，普廷預計將在魏科夫訪俄期間與他會面。不過魏科夫兩人不會在莫斯科過夜，行程結束後將轉赴阿布達比，在當地以「軍對軍」工作小組形式繼續相關會談。

    根據《路透》日前報導，普廷特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）20日才在瑞士達沃斯「美國館」與魏科夫兩人會談了2小時，討論結束烏俄戰爭、烏克蘭未來以及美國主導斡旋的和平協議能否持久等問題。雙方會後都表示，對話「具建設性」、「非常正面」。

