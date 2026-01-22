改寫科學界認知！ 月球背面發現天然「單壁碳奈米管」

中國嫦娥6號月球探測器從月球背面起飛，攜帶樣本返回地球。（法新社檔案照）

香港南華早報22日報導，中國科學家宣布在月球背面採集的樣本中，首次發現了天然形成的單壁碳奈米管（Single-walled carbon nanotubes, SWCNTs），改寫了科學界長期認為，此類尖端材料僅能透過精密人工技術製造的認知。

這些結構極微小的管狀物，其管壁僅由單層碳原子構成，是在中國「嫦娥6號」探測任務從月球背面帶回的岩石樣本中被發現。該任務於2024年執行，是人類史上首次登陸月球背面，並採樣返回的探測計劃。

請繼續往下閱讀...

由中國東北吉林省的吉林大學研究團隊，利用高解析度電子顯微鏡，在嫦娥6號的樣本中偵測到這些超薄管狀結構。研究人員指出，這些結構很可能是在微隕石撞擊、太陽風暴露，以及古老火山活動共同創造的極端條件下自然形成的。研究人員未具體說明樣本中存在多少碳奈米管。

單壁碳奈米管是寬約一奈米的中空碳管，具有高強度、高導電性及高導熱性。地球上過去曾發現自然形成的多壁碳奈米管，存在於煤層、冰芯及森林火災產生的灰燼中，被認為是富含碳的物質暴露於劇烈高溫後急速冷卻，使部分原子重新排列而形成。但科學界長期以來對於單壁碳奈米管能否天然形成一直存在爭議。實驗室製造單壁碳奈米管需要精確控制的溫度與催化劑，而中國團隊的發現為這場爭議劃下句點。此研究成果已於上月發表在「奈米通訊」（Nano Letters）國際期刊上。

研究團隊寫道，結合之前在「嫦娥5號」任務從月球正面樣本中發現石墨烯的成果，這項新發現可能引發「碳科學的典範轉移」。他們補充，這可能為開發觸控螢幕、感測器到電池等先進材料，開闢新的途徑。

碳奈米管是在1991年由日本NEC公司的研究員飯島澄男所正式發現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法