    首頁 > 國際

    普廷估格陵蘭值10億美元 強調歸屬與俄國無關

    2026/01/22 19:07 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷在視訊會議上表示，格陵蘭議題與俄羅斯無關，美國與丹麥應自行解決。（路透）

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（22日）也對格陵蘭歸屬議題發表看法，他評估格陵蘭價值約10億美元（約合新台幣316億元），但這件事跟俄羅斯無關，美國與丹麥應該自行處理。

    《路透》報導，普廷在俄羅斯安全理事會的會議上表示：「無論如何，格陵蘭發生什麼事與我們無關。」

    普廷補充說：「順帶一題，丹麥一直把格陵蘭視為殖民地，對它態度相當嚴苛，甚至近乎殘酷。但那完全是另一回事，現在幾乎沒有人在乎了。」

    普廷指出，俄國在1867年將阿拉斯加（Alaska）以720萬美元價格賣給美國，丹麥也曾於1917年出售丹屬西印度群島（Virgin Islands，現稱美屬維京群島），因此領土出售存有先例。

    關於格陵蘭的價格，普廷以阿拉斯加的售價作為基準，在衡量通膨、黃金價格變動以及格陵蘭面積更大等因素之後，給出了10億美元的估價，而他認為美國負擔的起這筆費用，「我認為他們自己會處理好這件事。」

