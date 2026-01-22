日本駐重慶總領事空缺逾月 中方駁刁難：正按程序處理

消息人士透露，日本駐中國重慶總領事懸缺，「這是中國刻意刁難」，而且是兩國對立之下的影響。圖為五星旗。（資料照）

日本駐中國重慶總領事去年12月5日離任後，職位至今空缺1個多月，中國外交部今天回應日媒指出，「中方正按程序處理有關事宜」。

據中國青年報網，中國外交部下午例行記者會上，有日媒提問，「日本駐中國重慶總領事上個月離任後，該職位已經空缺一個多月，有觀點認為是因為中方尚未同意日方派遣新任總領事，中方對此有何評論？」。

請繼續往下閱讀...

中國外交部發言人郭嘉昆回應時表示，「中方正按程序處理有關事宜」。

日本經濟新聞今天報導，已知駐中國重慶市的日本總領事館總領事，已出缺超過1個月，這是因為前任總領事調任後，中方尚未事前批准日方提出的繼任人選，而且在拖延此事。

報導指出，雖然日本大使館或總領事館等駐外機構的首長，因日本方面的人事調整而暫時空缺是常見的情況，但因對方國家不批准而出缺的情況相當罕見。

消息人士透露，「這是中國刻意刁難」，且是兩國對立之下的影響。

日本駐重慶總領事高田真里2025年12月5日轉任瀋陽總領事之後，日本駐重慶總領事就處於懸缺狀態。目前由日本駐重慶總領事館的第二號人物首席領事，代理重慶總領事的業務。

報導引述消息人士透露，日本政府反覆要求中方批准新任重慶總領事的派駐案，但目前都未獲回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法