為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本駐重慶總領事空缺逾月 中方駁刁難：正按程序處理

    2026/01/22 19:20 中央社
    消息人士透露，日本駐中國重慶總領事懸缺，「這是中國刻意刁難」，而且是兩國對立之下的影響。圖為五星旗。（資料照）

    消息人士透露，日本駐中國重慶總領事懸缺，「這是中國刻意刁難」，而且是兩國對立之下的影響。圖為五星旗。（資料照）

    日本駐中國重慶總領事去年12月5日離任後，職位至今空缺1個多月，中國外交部今天回應日媒指出，「中方正按程序處理有關事宜」。

    據中國青年報網，中國外交部下午例行記者會上，有日媒提問，「日本駐中國重慶總領事上個月離任後，該職位已經空缺一個多月，有觀點認為是因為中方尚未同意日方派遣新任總領事，中方對此有何評論？」。

    中國外交部發言人郭嘉昆回應時表示，「中方正按程序處理有關事宜」。

    日本經濟新聞今天報導，已知駐中國重慶市的日本總領事館總領事，已出缺超過1個月，這是因為前任總領事調任後，中方尚未事前批准日方提出的繼任人選，而且在拖延此事。

    報導指出，雖然日本大使館或總領事館等駐外機構的首長，因日本方面的人事調整而暫時空缺是常見的情況，但因對方國家不批准而出缺的情況相當罕見。

    消息人士透露，「這是中國刻意刁難」，且是兩國對立之下的影響。

    日本駐重慶總領事高田真里2025年12月5日轉任瀋陽總領事之後，日本駐重慶總領事就處於懸缺狀態。目前由日本駐重慶總領事館的第二號人物首席領事，代理重慶總領事的業務。

    報導引述消息人士透露，日本政府反覆要求中方批准新任重慶總領事的派駐案，但目前都未獲回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播