南韓甜點外觀翻車成「18禁」! 網喊：好尷尬⋯⋯品牌回應了

近日，杜拜巧克力Q餅在南韓掀起熱潮，南韓知名烘焙品牌「巴黎貝甜」（Paris Baguette）也相繼推出新品「莓果杜拜巧克力Q餅」。不過，烘焙過程讓部分甜點的賣相猶如「女性生殖器」，讓消費者直言「看了好尷尬」，相關照片也在韓網流傳引發熱議。

綜合韓媒報導，南韓SPC集團烘焙品牌「巴黎貝甜」近日搭配「莓夜嘉年華」活動，推出新品「莓果杜拜巧克力Q餅」。品牌表示，這款甜點以柔軟Ｑ彈麵包包裹草莓奶油起司，烘焙後口感柔軟、帶有彈性，讓消費者能感受到濃郁草莓風味。

不過，該產品粉紅圓球外型在烘烤過程中，部分草莓內餡從中央開口處外溢，讓部分成品被網友認為，外觀聯想到女性生殖器官，意外引發爭議。相關照片也被顧客拍下後上傳到網路上，並在韓國多個社群平台與論壇上快速流傳，吸引大量網友轉發與留言。

不少網友直言，看到這樣的外觀令人尷尬，也有網友留言表示「我到底看到了什麼」、「太噁心了」、「官方照片的示意圖也不怎麼好看，他們到底為什麼要在中間挖洞？」，也有網友好奇品牌當初預想的形狀到底是什麼。

針對此次風波，巴黎貝甜官方在21日表示，會有這樣的外觀，是因為原先冷凍麵團過硬，開口會讓整個製程更方便且能提高生產效率。但如今成品外觀引發爭議，即日起將取消「莓果杜拜巧克力Q餅」原本冷凍麵團開口的製程。

