為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    討拍失敗！中國人日本滑雪被纜車爆頭畫面曝光 全網打臉：活該

    2026/01/22 15:35 即時新聞／綜合報導
    中國遊客到日本滑雪顧著聊天拍照，被雪場纜車撞傷頭部。（本報合成，擷取自X）

    中國遊客到日本滑雪顧著聊天拍照，被雪場纜車撞傷頭部。（本報合成，擷取自X）

    近期1名中國女遊客在社群平台拍片控訴，赴日滑雪時遭纜車「爆頭」，同行友人因未戴頭盔受傷，被診斷為輕微腦震盪，藉此提醒大家滑雪一定要配戴安全帽。不過影片曝光後不僅未獲同情，反而遭大批網友狠酸，直言她們的行為就像「站在火車鐵軌上拍照打卡」，被撞根本不意外。

    該名女子PO出影片表示，自己在日本安比高原滑雪場滑雪時，頭部遭運行中的纜車撞擊，「家人們，被纜車爆頭了，來日本玩野雪一定要戴頭盔」。她指出，自己因為有戴頭盔所以沒有大礙，但同行友人沒有戴，當場被撞出「超大的血包」，事後檢查確認為輕微腦震盪。

    影片中可見，2人當時站在雪地中拍照聊天，纜車自後方靠近後發生碰撞。畫面曝光後，網友並不買帳，紛紛指出雪場通常會將滑雪區與纜車運行路線清楚區隔，質疑2人其實是誤闖甚至私闖纜車軌道範圍。

    不少人留言開酸，「站在纜車路線上拍照，不撞你要撞誰」、「這跟站在鐵軌上自拍有什麼不同」、「安全帽是基本，但位置站錯更危險」、「雪場不是遊樂園，規定都寫得很清楚」、「不是纜車爆頭，是自己跑去給纜車撞」。

    中國駐札幌總領事館20日也呼籲，中國人在日本滑雪應注意安全，以免面臨生命危險，還可能需要承擔高額救援費用和法律責任。同時提醒切勿離開雪場安全區域，如遇緊急狀況，應立即停止活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播