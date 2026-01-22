討拍失敗！中國人日本滑雪被纜車爆頭畫面曝光 全網打臉：活該

中國遊客到日本滑雪顧著聊天拍照，被雪場纜車撞傷頭部。（本報合成，擷取自X）

近期1名中國女遊客在社群平台拍片控訴，赴日滑雪時遭纜車「爆頭」，同行友人因未戴頭盔受傷，被診斷為輕微腦震盪，藉此提醒大家滑雪一定要配戴安全帽。不過影片曝光後不僅未獲同情，反而遭大批網友狠酸，直言她們的行為就像「站在火車鐵軌上拍照打卡」，被撞根本不意外。

該名女子PO出影片表示，自己在日本安比高原滑雪場滑雪時，頭部遭運行中的纜車撞擊，「家人們，被纜車爆頭了，來日本玩野雪一定要戴頭盔」。她指出，自己因為有戴頭盔所以沒有大礙，但同行友人沒有戴，當場被撞出「超大的血包」，事後檢查確認為輕微腦震盪。

影片中可見，2人當時站在雪地中拍照聊天，纜車自後方靠近後發生碰撞。畫面曝光後，網友並不買帳，紛紛指出雪場通常會將滑雪區與纜車運行路線清楚區隔，質疑2人其實是誤闖甚至私闖纜車軌道範圍。

不少人留言開酸，「站在纜車路線上拍照，不撞你要撞誰」、「這跟站在鐵軌上自拍有什麼不同」、「安全帽是基本，但位置站錯更危險」、「雪場不是遊樂園，規定都寫得很清楚」、「不是纜車爆頭，是自己跑去給纜車撞」。

中國駐札幌總領事館20日也呼籲，中國人在日本滑雪應注意安全，以免面臨生命危險，還可能需要承擔高額救援費用和法律責任。同時提醒切勿離開雪場安全區域，如遇緊急狀況，應立即停止活動。

