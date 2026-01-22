為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    習近平離間計！ 美智庫：中國反覆經濟報復 韓中友誼難長久

    2026/01/22 14:31 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明（左）1月5日訪中，與中國領導人習近平用小米手機自拍。（法新社資料照）

    南韓總統李在明日前訪中與中共領導人習近平展現友好氣氛，對此，美國智庫戰略暨國際問題研究中心（CSIS）韓裔學者車維德指出，韓中友誼難持久，稱習近平目的只想攻克美國盟友中「最薄弱一環」之一的南韓，同時在與日本發生摩擦之際，認為李在明可能是一個「有用的盟友」。

    南韓《朝鮮日報》 報導，車維德21日在《外交事務》上發表文章表示，習近平熱情款待李在明，其實是想在美中戰略競爭中，試圖拉攏美國盟友中「最薄弱的一環」之一的南韓；與此同時，在圍繞台灣問題與日本首相高市早苗發生衝突的情況下，中國認為李在明可能成為一個「有用的盟友」。

    車維德分析，南韓政府正在為了牽制北韓和中國等，推進從美國引進核動力潛艇，而中國很可能不會忘記這一點，重複其針對南韓部署薩德（THAAD）而報復南韓企業的歷史。

    車維德認為，更重要的是，中國不僅幾乎沒有採取任何措施阻止北韓發展核武器，還一直悄悄地在西海地區實施軍事化，利用其對南韓施壓。他強調，印太地區的任何國家都沒有與中國抗衡的政治和經濟實力，但集體來看，是可以發揮充分影響力的，南韓只有透過與美國、日本合作，才能終止中國的施壓攻勢。

