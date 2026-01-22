距今67800年歷史！印尼發現世界上最古老壁畫

洞穴牆壁上一個模糊的手印輪廓，可能是目前世界上已知最古老的岩畫。（法新社）

根據考古學家的最新發現，一處位在印尼的洞穴牆壁上一個模糊的手印輪廓，可能是目前世界上已知最古老的岩畫，其創作時間至少在6萬7800年前，比之前已知世界上最古老的洞穴壁畫還早了1000年。

綜合外媒報導，這件古老的壁畫位在蘇拉威西島（Sulawesi）東南部的穆納島（Muna Island）上一個受遊客歡迎的石灰岩洞穴中發現的。過去，它混雜在較晚期的動物與人物繪畫中，一直未被察覺。

雖然岩壁上手印已經褪色，且部分被牆上較晚期的圖案遮蔽，但團隊透過對覆蓋在畫作上方的微小鈣化沉積物進行定年，確定了其年齡。考古人員相信，這些手印的製作方式是將赭石粉末與水混合含在口中，再噴灑在緊貼牆面的手上，這與蘇拉威西島其他發現類似，岩壁的手印具有細長且尖銳的手指，而研究人員認為這經過刻意的修飾。

率領考古團隊進行田野調查的澳洲格里菲斯大學（Griffith University）教授布魯姆（Adam Brumm）表示：「我們不知道這是在模仿動物爪子，還是某種幻想中不存在的半人半獸生物，但這背後肯定隱含著某種象徵意義。」

手印輪廓位於騎馬者和馬匹之間，靠近馬匹上方。（法新社）

