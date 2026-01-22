山林大火造成21死！ 智利逮1名縱火嫌犯

智利政府21日稱警方逮捕1名男子，他涉嫌縱火引發近期造成21人死亡、多個街區被夷為平地的山火。（歐新社）

智利政府21日稱警方逮捕1名男子，他涉嫌縱火造成21人死亡、多個街區被夷為平地的山林火災。

根據《法新社》報導，智利安全部長科爾德羅（Luis Cordero）表示，嫌犯使用液體助燃劑在麥田中縱火。嫌犯於比奧比奧（Biobio）以南阿勞卡尼亞（Araucania）地區的佩爾肯科鎮（Perquencoi）遭捕，當局從他身上繳獲5公升燃料。

請繼續往下閱讀...

比奧比奧和紐夫萊（Nuble）多個地區17日同時燃起山林火災。在強風和高溫助推下，大火迅速蔓延至彭科（Penco）、利爾肯（Lirquen）和蓬塔德帕拉（Punta de Parra）等沿海城鎮，留下一片焦黑廢墟。

智利內政部長埃利薩爾德（Alvaro Elizalde）21日在記者會上表示，火災造成約2萬人的財產損失，其中包括約800棟房屋被燒毀。

智利總統波里奇（Gabriel Boric）21日視察比奧比奧。他指出正動用重型機械清理街道和瓦礫，並繼續撲滅大火。

波里奇強調，目前智利仍處於緊急狀態。智利林業官員稱，消防員21日仍在撲滅35處火災。比奧比奧有22處火災，阿勞卡尼亞（Araucania）有8處火災，紐夫萊有5處火災。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法