被趕回「深淵國」變維權網紅？中配「小微」滿頭白髮控訴政府浪費公帑

中配「小微」被趕回中國貴州老家後，拍片跪求當地政府重視封橋問題。（本報合成，擷取自Threads）

中配網紅「小微」過去多次在社群平台痛批台灣政府，甚至因鼓吹「武統」言論，遭移民署撤銷居留許可，今年4月被遣返回中國。回到貴州老家後，小微轉型拍片分享農村生活，卻又開始高調替當地居民「維權」，不僅控訴政府浪費公帑、補償不到位，還在直播中向地方單位喊話，相關畫面傳回台灣後，引發網友一片嘲諷。

近期網路瘋傳小微在貴州直播的片段，她自稱要揭露「不為人知的祕密」，質疑政府在幾乎沒人通行的水庫坡道加裝護欄是浪費錢。直播間有網友解釋，護欄是供工作人員巡查水壩使用，但小微卻聽不進去，反覆回嗆網友是「壞人」，場面一度失控。

旅義華僑作家李穎「李老師不是你老師」也發文調侃，小微大概是在台灣期間受到了民主社會的感化，回到貴州老家以後一直積極為當地民眾維權，痛斥當地政府鋪張浪費，甚至在直播中公開點名村委會來「對線」。

另段影片中，小微邊哭邊拍，替當地村民陳情封橋問題，表示老人與居民被迫繞遠路，生活相當不便，還當場向鏡頭鞠躬，強調自己有心無力，只能透過抖音替大家發聲。畫面曝光後，網友忍不住開酸，「滿頭白髮怎麼老了這麼多...貴州是地獄嗎？」

其他網友也冷嘲熱諷地說，「回去深淵國就低聲下氣用拜託的，在台灣就趾高氣揚罵政府，跟那3公分的肉呆完全一模一樣」、「在台灣整天亂的，現在回去深淵國亂了，這應該沒多久要銬進去了吧」、「在臺灣整天XX叫，滾回中國後都知道什麼是彎腰和請求，笑死」、「不珍惜自由民主的下場就是回去挨鐵拳，好好享受祖國繁榮富強，不要亂拍影片造謠」。

據了解，小微返鄉後不只替居民發聲，也曾控訴自己拿不到水庫淹沒補償金，多次跑到地方機關拍片痛罵人員，之後甚至傳出半夜接到恐嚇電話，疑似遭檢舉報復，當時其抖音帳號一度無法搜尋，引發外界關注她後續動向。

