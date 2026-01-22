川普突撤關稅還保證不動武！ 格陵蘭政策大轉彎「內幕」曝光

美國總統川普。（法新社）

美國總統川普21日在瑞士舉行的世界經濟論壇發表演說，承諾不會動用武力取得格陵蘭，另外，他也撤回原訂在2月1日將對歐洲8國加徵的關稅。知情人士透露，這次立場大轉變，是川普與其顧問、北約秘書長呂特（Mark Rutte）以及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等領導人數日秘密磋商後達成。

根據《華爾街日報》報導 ，知情人士透露，磋商中，歐洲各國承諾加強北極安全，同時警告若北大西洋公約組織內部出現分裂，會對美國造成的危險。與呂特會晤後，川普取消了原定對歐洲國家徵收的關稅，並聲稱針對這座世界第一大島，他已建立了「未來協議的架構」。

該架構具體輪廓目前還在調整中，不過談判預計將圍繞幾個核心領域：包括美國可能與丹麥達成協議，在格陵蘭基地駐軍，以及歐洲擴大對北極安全防衛的投入。官員表示，美國可能獲得對格陵蘭礦產資源投資的「優先拒絕權（Right of first refusal）」，這項否決權旨在防止俄羅斯與中國利用該島的財富；作為交換，川普將撤回關稅威脅。

川普在接受記者採訪時稱該框架「非常棒」，但未提供細節。他表示，他假設掌控格陵蘭的丹麥方面已經收到了有關這項潛在交易的通知。

白宮拒絕就擬議框架的細節發表評論，一名川普政府官員表示，談判範圍尚未塵埃落定。白宮發言人利威特（Karoline Leavitt）在聲明中表示：「如果這筆交易達成——川普總統對此非常有信心——美國將以極低的代價，永久實現其在格陵蘭的所有戰略目標。」

報導指出，當川普抵達瑞士時，歐洲領導人正陷入恐慌，擔心他獲取格陵蘭的舉動會引發一場跨大西洋的戰火。然而，當太陽下山時，川普已經退讓，這一轉向讓歐洲領導人鬆了一口氣。他們原先面臨的是可能重創經濟的關稅，以及一場恐危及北約穩定的僵局。上週末，川普曾威脅，若未能就收購格陵蘭達成協議，將從下個月起對8個國家徵收10%的關稅，並在6月份調升至25%。

美方與歐方官員從這次格陵蘭風波中得出了相反的教訓。美國官員認為，是川普激進的姿態迫使了那些數月來拒絕理會收購計畫的歐洲官員坐到談判桌前；而歐洲官員則認為，維持一致的反對陣線，有助於說服川普接受一項「非收購式」的協議。

