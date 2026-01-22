川普在格陵蘭議題急轉彎 傳助手們曾反對動武、盼消除盟友恐慌

知情人士透露，川普之所以放棄以武力奪取格陵蘭，是因為川普的助手們忙於應對川普的要求，試圖緩解這些「要求」在盟友之間所引起的恐慌。（法新社）

美國總統川普21日出席在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇，川普在談話中承諾不會動用武力從丹麥手中奪取格陵蘭，論壇結束後川普與北約祕書長呂特會談，表示已達成格陵蘭協議架構，並撤回即將對歐洲8國實施的關稅措施。知情人士透露，川普之所以放棄以武力奪取格陵蘭，是因為川普的助手們忙於應對川普的要求，試圖緩解這些「要求」在盟友之間所引起的恐慌。

根據《路透》報導，兩位白宮消息人士稱，白宮官員曾力主採取較為溫和的策略，總統團隊中的幾位關鍵成員對動用武力奪取丹麥領土並不熱衷。此事件也凸顯川普對於「併吞格陵蘭」的執念如何一次又一次地和外交與政治現實衝突，同時象徵著川普第二任期內政策的急劇轉變。

被問到川普的助手們有沒有認真考慮對格陵蘭動武時，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示：「除非川普總統自己決定，否則白宮不會排除任何選項。他今天宣布不會動用武力占領格陵蘭島，整個政府就會聽從他的指示。」凱莉也補充，如果未來達成協議，美國將以最少的長期成本實現在格陵蘭的目標。

