菲律賓總統面臨民團彈劾訴訟 遭控挪用數十億美元於虛假防洪

菲律賓民間團體成員今（22）日對總統小馬可仕提起彈劾訴訟，指控他系統性地挪用納稅人價值數十億美元的錢用於虛假防洪工程。（法新社）

去年強烈颱風引發的洪水淹沒菲律賓多個城鎮，激起民眾對「幽靈基礎設施計畫」的憤怒情緒。菲律賓民間團體成員今（22）日對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）提起彈劾訴訟，指控他系統性地挪用納稅人數十億美元用於虛假防洪工程。

根據《法新社》報導，此訴訟得到菲律賓左翼政黨聯盟「愛國聯盟」（Makabayan）的支持。該訴訟指控小馬可仕背叛公眾信任，將旨在把資金轉移到盟友手中的項目塞進國家預算。

請願者22日表示，訴訟副本已「按照眾議院規則」提交至眾議院秘書長辦公室，但秘書長本人並未到場接收。

《法新社》看到的1份文件摘要稱，小馬可仕建立1套機制，挪用超過5456億披索（約台幣2917億元）的防洪資金，將其輸送給親信和承包商，並將公共資金轉化為2025年選舉的私人資金庫。該文件強調，小馬可仕參與了大規模腐敗計畫，因此必須對其進行彈劾以追究其責任。

小馬可仕則指出，是他將「幽靈工程」問題推到風口浪尖，推動針對涉事人員的調查。

根據菲律賓憲法，任何公民都可以提起彈劾訴訟，但必需得到300多名國會議員中至少1人的支持。

馬尼拉聖托馬斯大學政治學系主任科羅納西翁（Dennis Coronacion）表示，國會充斥小馬可仕盟友，因此訴訟不太可能獲得通過。

