為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    菲律賓總統面臨民團彈劾訴訟 遭控挪用數十億美元於虛假防洪

    2026/01/22 15:35 編譯謝宜哲／綜合報導
    菲律賓民間團體成員今（22）日對總統小馬可仕提起彈劾訴訟，指控他系統性地挪用納稅人價值數十億美元的錢用於虛假防洪工程。（法新社）

    菲律賓民間團體成員今（22）日對總統小馬可仕提起彈劾訴訟，指控他系統性地挪用納稅人價值數十億美元的錢用於虛假防洪工程。（法新社）

    去年強烈颱風引發的洪水淹沒菲律賓多個城鎮，激起民眾對「幽靈基礎設施計畫」的憤怒情緒。菲律賓民間團體成員今（22）日對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）提起彈劾訴訟，指控他系統性地挪用納稅人數十億美元用於虛假防洪工程。

    根據《法新社》報導，此訴訟得到菲律賓左翼政黨聯盟「愛國聯盟」（Makabayan）的支持。該訴訟指控小馬可仕背叛公眾信任，將旨在把資金轉移到盟友手中的項目塞進國家預算。

    請願者22日表示，訴訟副本已「按照眾議院規則」提交至眾議院秘書長辦公室，但秘書長本人並未到場接收。

    《法新社》看到的1份文件摘要稱，小馬可仕建立1套機制，挪用超過5456億披索（約台幣2917億元）的防洪資金，將其輸送給親信和承包商，並將公共資金轉化為2025年選舉的私人資金庫。該文件強調，小馬可仕參與了大規模腐敗計畫，因此必須對其進行彈劾以追究其責任。

    小馬可仕則指出，是他將「幽靈工程」問題推到風口浪尖，推動針對涉事人員的調查。

    根據菲律賓憲法，任何公民都可以提起彈劾訴訟，但必需得到300多名國會議員中至少1人的支持。

    馬尼拉聖托馬斯大學政治學系主任科羅納西翁（Dennis Coronacion）表示，國會充斥小馬可仕盟友，因此訴訟不太可能獲得通過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播